¿Alejandra Espinoza se hizo algo en los labios?: ¿Qué confesó la primera NBL?

Para nadie es un secreto que una de las respuestas que muchas famosas suelen dar cuando se les pregunta si han recurrido a alguna cirugía estética o ayudaditas extra para lucir radiantes, con pieles muy lozanas, y labios carnosos, es que no hay nada oculto tras ello, sino que se trata solo de “aguita”.

Y hace unos días, con la gracia que la caracteriza, la ex Nuestra Belleza Latina Alejandra Espinoza, compartió un divertido video en el que presumió de unos labios ultra carnosos, evidentemente ficticios, y se burló de aquellas frases recuerrentes de famosas que niegan sus retoquitos.

En el gracioso video de TikTok, se observa a la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina hablando a la cámara, parodiando el popular montaje.

“Ya van a empezar con los mensajes de ¿qué te hiciste?, ¿qué te hiciste?… nada… dormir, dormir, tomar agua y usar bloqueador”, fue el comentario de la hoy conductora de Univisión, al tiempo que hacía gestos entretenidos.

La ex Nuestra Belleza Latina colgó el video en su cuenta de Instagram, y allí volvió a jugar con la ironía.

“Cero fillers, solo dormir, agua y bloqueador🤷🏻‍♀️ ese es el secreto 😂”, fue el mensaje con el que la mexicana acompañó su publicación, que desató un montón de comentarios y risotadas por parte de sus fieles seguidores.

Dentro de los mensajes que los fans de Alejandra le manifestaron, además de las carcajadas que el clip generó y frases elogiando el talento histriónico de la exreina de belleza, le agradecieron a la presentadora su sinceridad.

La consentida de la pantalla chica ha hablado en el pasado abiertamente de sus cirugías, y el año pasado incluso mencionó que debía quitarse unos implantes de seno que se puso después de haber ganado la primera edición de Nuestra Belleza Latina, debido a problemas de salud.





Ale Espinoza se conmovió al recordar su coronación en la primera edición | NBL El Reencuentro Fue en el 2006 cuando tuvo lugar el primer casting para el que se convertiría en uno de los concursos de belleza más importantes. De la competencia que fue transmitida por Univisión en 2007, la mexicana salió victoriosa y ahora casi llega a las lágrimas cuando vio las imágenes de su icónica coronación. La presentadora… 2020-07-13T14:01:54Z

La animadora hizo un live con sus seguidores y allí se sinceró sobre lo que le estaba ocurriendo.

“Me tuve que estar haciendo unos exámenes porque estaba teniendo mucho dolor en el seno derecho, entonces me asusté un poquito en realidad…Se me estaba poniendo como muy duro, muy raro. En fin, tuve que ir al doctor. Me tuve que ir a hacer unos exámenes”, dijo Alejandra. “Parece que sí se me está encapsulando el seno derecho, entonces, no sé, tengo que ir a hacerme otros exámenes a ver qué pasa (…) todavía tengo que esperar a que me lleguen unos resultados, (pero parece) que me voy a tener que operar”.

La exreina dijo con mucha honestidad que cuando era más joven no le gustaba el tamaño de sus senos, lo que siempre le generó incomodidad.

“A los 16 años empecé a desarrollarme de adelante y yo no estaba como que muy contenta al respecto. Y eso fue algo muy personal porque todas mis hermanas son de bubis grandes y a todas les encantan, pero a mí nunca me gustaron. No me gustaba para nada, siempre andaba como que en camiseta, no me gustaba como que enseñarlas mucho, no me podía poner mucha ropa que quería”, dijo Espinoza.

“En cuanto empecé a ganar un poquito más y junté el dinero me operé, es bien cara la cirugía, porque mi cirugía no fue de poner implantes y ahí vas, mi cirugía era una cirugía reconstructiva, o sea, que había que cortar, había que hacer un desastre. Yo no quería que me pusieran implantes, pero entonces el doctor me dijo que era casi obligatorio ponerte implantes porque si no te queda ahí todo raro. Le dije que no quería bubis, que lo menos que me pudiese dejar”, recordó el talento de Univisión.