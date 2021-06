Exreina de Miss Universo tiene vitiligo: ¿De quién se trata?: [Fotos]

La ex Miss Colomba Taliana Vargas, quien en Miss Universo 2008 estuvo a punto de llevarse el título como la mujer más bella del planeta, que eventualmente se llevó la venezolana Dayana Mendoza, padece una enfermedad en la piel llamada vitiligo.

La exreina de belleza, quien no tiene problema alguno en hablar abiertamente de su condición, mostró este fin de semana una fotografía en la que dejó ver que el vitiligo ha ido despigmentando más partes de su cuerpo.

La ex Miss Colombia ha compartido además en días recientes otras fotografías, en las que enseña cómo el vitiligo, que inicialmente comenzó en sus manos, se ha ido extendiendo por otras partes de su cuerpo, y ahora también ha despigmentado sus codos, y partes de las piernas y las rodillas.

La propia Taliana compartió una imagen en la que mencionó que tomó la foto “a propósito” para mostrar las manchas nuevas que le han ido saliendo.

En un segmento de Noticias Caracol sobre 5 curiosidades que la gente no sabía de la exreina de belleza, la colombianahizo referencia a su padecimiento.

En el clip, que te compartimos aquí, Taliana Vargas menciona en la respuesta número 4, que tiene vitiligo, y sin problema alguno, mostró la despigmentación que la enfermedad ha causado en sus manos.

La preciosa exparticipante de Miss Universo, quien se ha convertido en una de las actrices más queridas de la televisión colombiana, y quien está casada y es madre de una pequeña y un niño, mostró que el vitiligo no la apena.

“Para los que no sabían, es una falta de pigmentación en la piel, y mucha gente no lo sabe. Tengo la enfermedad de Michael Jackson, para que la gente se relacione, que en verdad no es enfermedad, no la siento como enfermedad. Las enfermedades son cosas más graves”, acotó la virreina universal 2008.

Según MayoClínic, el vitiligo es una enfermedad que se caracteriza por la despigmentación de la piel en forma de parches, es decir, de manera no uniforme.





Miss Colombia Universe 2008 – Taliana Vargas HD Miss Colombia Universe 2008 – Taliana Vargas. An old video but doesn't she look good in HD 😀 2010-04-20T21:48:19Z

“Las áreas decoloradas suelen agrandarse con el tiempo. La afección puede afectar la piel de cualquier parte del cuerpo. También puede afectar el cabello y el interior de la boca”, asegura el citado sitio especializado en asuntos de salud.

“Normalmente, el color del cabello y la piel está determinado por la melanina. El vitiligo ocurre cuando las células que producen melanina mueren o dejan de funcionar. El vitiligo afecta a personas de todo tipo de piel, pero puede ser más notorio en personas de piel más oscura. La afección no pone en peligro la vida ni es contagiosa”, agregó el sitio web.