Nuestra Belleza Latina: ¿Quién fue la última reina de Osmel Sousa?

El paso de Osmel Sousa por Nuestra Belleza Latina marcó un antes y un después en la competencia, desde el 2007 hasta su salida en el 2016 el “Zar de la Belleza” fue el presidente del jurado del famoso reality de Univision.





Osmel Sousa sacó a dos chicas de su grupo en Nuestra Belleza Latina 2013 Después que las hizo llorar el presidente del jurado de Nuestra Belleza Latina les aclaró el motivo de la expulsión.

Su paso por la competencia, Osmel Sousa, supo escoger a las mejores representantes de la belleza latina, rostros como Alejandra Espinoza, Greidys Gil, Aleida Ortiz, Francisca Lachapel, entre otras, fueron las reinas que pasaron por las manos de Osmel.





¡Clarissa Molina es la reina de Nuestra Belleza Latina VIP! La dominicana se coronó como la ganadora de la décima edición de Nuestra Belleza Latina. El apoyo del público siempre estuvo presente en este gran logro.

La dominicana Clarissa Molina, se coronó como la décima Belleza Latina, esta sería la última reina de Sousa, recordemos que esta edición fue denominada VIP. Muchas de las participantes ya habían llegado lejos en pasadas ediciones de la competencia. Para esa época se rumoraba que esa edición “VIP” la realizaron con el único objetivo de que Molina fuera coronada como la nueva soberana de la belleza hispana de Univision.





Osmel Sousa es conocido en el mundo de los concursos de belleza como el Zar, su personalidad extrovertida lo ha identificado como un hombre sin pelos en la lengua, tras diez años en Nuestra Belleza Latina sus comentarios ácidos lo posicionaron como el más temido entre las concursantes pero también el más amado del público. Aquí puedes chequear sus mejores momentos en NBL.

Osmel visitó la granja y les señaló todos sus errores Cansado de ver que las chicas no avanzan, Osmel las visitó en La Granja de Nuestra Belleza Latina VIP. Les recordó que deben lucir como reinas e inclulso le arrancó las pestañas a una de ellas.

Tras confirmar la décima edición de Nuestra Belleza Latina en el año 2018, la cadena de televisión, Univisión. Dejó por fuera al preparador de reinas venezolano indicando en un comunicado que Sousa debido a que su perfil no va acorde con la nueva línea editorial de NBL.

El Zar de la Belleza no se quedó callado y en una pasada entrevista con AhoraMismo aseguró que no recibió una llamada de la producción para la edición del año 2018, aunque para ese momento se tenía contemplado que Sousa rregresara de nuevo como presidente del jurado del reality.





Osmel Sousa y Migbelis Castellanos Osmel Sousa devela detalles de la participación de Migbelis Castellanos durante el Miss Venezuela y el Miss universo 2013. Aporta sus opiniones personales relacionadas con su actitud y lo que pasó realmente con el vestido usado en la noche final del miss universo 2013.

En el año 2014 Migbelis Castellanos fue coronada como Miss Venezuela, en esa época el Zar de la belleza era presidente de la organización del Miss Venezuela, su reinado fue muy polémico debido a la rebeldía de la reina hacia Sousa. A su vez, para esa edición del Miss Universo Migbelis fue muy criticada por su repentina subida de peso en el concurso internacional.





Así fue la presentación de Migbelis Castellanos, la primera Miss Venezuela en Nuestra Belleza Latina Tras haber sido coronada como Miss Venezuela 2013 y participado en el certamen Miss Universo, Migbelis llegó a Las Vegas demostrando por qué merece formar parte de Nuestra Belleza Latina 2018.

En la edición del año 2018, Migebelis Castellanos, se convirtió en la décima primera ganadora de la competencia, en esa oportunidad reveló los ataques que recibió de su exjefe en el Miss Venezuela.

“El ataque del peso siempre vino de parte de mi ex jefe, Osmel Sousa. Yo no lo juzgo porque era su responsabilidad, pero sí pienso que lo pudieron haber manejado de una mejor manera. Recuerdo una vez que sí fue muy brusco, que me decía: ‘ella es una gorda de m***a’”, reveló Migbelis ante los jueces del programa.