Sirey Morán cumple dos meses como Nuestra Belleza Latina 2021

Nuestra Belleza Latina 2021, Sirey Morán, cumple dos meses de haberse coronado como la soberana de la competencia, a través de sus redes sociales. La hondureña celebra el triunfo al colocar una serie de fotografías y videos que deja en evidencia su paso por el reality.

El pasado 21 de noviembre, la hermosa hondureña obtuvo la corona de Nuestra Belleza Latina y con ello el apoyo del público, es por eso que la reina de belleza decidió agradecer a sus seguidores por todo el apoyo recibido, “¡Muchas felicidades a todos los que hicieron posible esto! ¡Hoy cumplimos dos meses de haberlo logrado! “ Fueron las palabras de agradecimiento de Morán hacia sus seguidores, acompañando el escrito con una serie de fotografías que evidencia el paso de la conductora por la competencia.

Los comentarios positivos y llenos de amor hacia la reina de belleza no paran, pues la mayoría de sus fanáticos se sienten orgullosos del origen de Morán, “ese día nuestra amada Honduras se vistió de fiesta”, comentó uno de sus seguidores. Semanas atrás Morán fue recibida en su natal Honduras, reencontrándose con su gente, la sencillez y humildad fueron los protagonistas del momento.

Dos meses de triunfo

Morán no ha dejado de trabajar por alcanzar sus metas. Actualmente la bella centroamericana se encuentra residenciada en la Ciudad de México como parte de sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). La reina de belleza se prepara para su próximo trabajo como presentadora dentro de Univision, recordemos que hace unas semanas publicó una instantánea donde se le ve muy feliz y con un documento que la acredita como trabajadora de la planta televisiva.

La polémica de NBL no se detiene





Sin Rodeo Ep. 49 – La nueva reina de NBL le soltó varias bombas a Jomari Sirey Morán, la nueva reina de Nuestra Belleza Latina, se desahogó con Jomari como nunca lo había hecho. La catracha rompió la maldición de todo un país y le dio varias exclusivas. Sigue a Sin Rodeo–completamente gratis–en Spotify: open.spotify.com/show/6nDjawpZM8CPIN82EX91eI?si=Sgs3OgUjTKy1ET94N-vV4w&dl_branch=1 O en tu app de podcasts favorita: pitaya.fm/sinrodeo/ Sigue a Pitaya Entertainment en redes sociales para… 2022-01-11T07:00:16Z

Tras una conversación con el animador Jomari Goyso, Nuestra Belleza Latina, Sirey Morán, dejó en evidencia que la mayoría de sus compañeras no le dirige la palabra, asegurando que sufrió desplantes durante la noche de coronación, estas declaraciones desató la furia de muchas de las concursantes. Melissa Alemán y Yellus Ballestas, participantes del concurso, desmintieron los comentarios de Sirey, e hicieron un llamado a que las reinas que pasaron por el programa digan cosas positivas y no caigan en ataques y polémicas negativas.

chequea el live y saque sus propias conclusiones.

Aunque Sirey no ha respondido a estas declaraciones, a través de Instagram dejó muy claro que una imagen o en este caso un audio dice más que mil palabras, pues la animadora colocó una serie de videos acompañado del audio que dice: “yo no odio a nadie, ni siquiera me cae mal la gente que se ha portado horrible, hace rato entendí que las acciones de las personas tienen más que ver con ellos mismo que conmigo, uno vive más tranquilo y feliz cuando perdona y sigues adelante”.

En el post se ve a una Sirey relajada y sencilla, la hondureña acompaño el reels con el siguiente comentario, “pongan mucha atención al audio, asi de sencillo”, sembrando la duda de si esto fue alguna indirecta para las concursantes de la pasada edición de Nuestra Belleza Latina.

“¿Esto irá para las NBL qué estaban hablando mal de ella? ” Comenta una de sus seguidoras en el video, solo queda esperar cuales serán lo planes de la reina de belleza que cuenta con el apoyo y cariño de su público.