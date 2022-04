¿Rumores de affair entre Alejandra Espinoza y Gonzalo García en “Corazón Guerrero”?

El público se ha enamorado de la pareja conformada por Alejandra Espinoza y Gonzalo García en la nueva telenovela de Televisa y Univisión “Corazón Guerrero”. Tanta ha sido la química que ha percibido la audiencia entre ambos actores en la pantalla, que en redes sociales llueven comentarios sobre un posible romance entre ambos en la vida real.

El impacto que ha provocado la pareja de ficción conformada por Mariluz García y Jesús Sánchez en el melodrama producido por Salvador Mejía, provocó la reacción de Gonzalo García, quien teme que los rumores puedan incomodar al esposo de Alejandra Espinoza, Aníbal Marrero, con quien la talentosa actriz lleva más de diez años de unión.

Tras ser consultado por el programa de entretenimiento Hoy Día, el actor mexicano de 40 años afirmó que no le gusta cuando realizan comentarios especulando sobre su relación, porque la ex reina de Nuestra Belleza Latina es una mujer casada.

“A veces no me gustan esas notas porque si fuera una persona soltera pues adelante es un chisme, a mí no me afecta nada, estoy soltero, pero ella que es una mujer casada, súper esposa, súper madre. Yo creo que ahí sí es incómodo e incómodo para el marido y para ella, porque podría también limitar un poco la relación y la confianza que tenemos en el trabajo, que eso sería muy feo”, declaró García Vivanco.

Play

Gonzalo García Vivanco pide no se le relacione con Alejandra Espinoza | Programa Hoy Gonzalo García Vivanco pide no se le relacione con su compañera de telenovela, Alejandra Espinoza, puesto es casada y podría generarle problemas con su esposo. Mira aquí el contenido exclusivo que tenemos para ti: bit.ly/ProgramaHoy Comienza tus días de buen humor y con toda la información que Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza tienen… 2022-04-27T14:49:40Z

Lo cierto es que a la pareja de ficción le ha tocado realizar varias escenas románticas y todo indica que la intensidad continuará aumentando. Sin embargo, la actriz y conductora de televisión, de 35 años, no se ha visto complicada. Hace unas semanas afirmó que su marido no es celoso.

“Él (mi esposo) no es celoso porque yo tampoco soy celosa, para nada. Nosotros hablamos muchísimo y tenemos muy buena comunicación, no hay razón para tener celos”, señaló durante un live en su cuenta de Facebook.

La actriz explicó además que su hijo Matteo, de 6 años, también ha visto su actuación, y que ella le explicó que todo es un juego. “Él sabe, yo le dije estoy jugando, estoy es un juego y en cuanto se termine ya”, afirmó tras detallar que ella sabe qué escenas saldrán en cada capítulo, por lo que en base a eso permite que su hijo vea sus actuaciones.

MIRA EL PRIMER BESO ENTRE ALEJANDRA ESPINOZA Y GONZALO GARCÍA EN “CORAZÓN GUERRERO”

“Corazón Guerrero” se estrenó el pasado 28 de marzo y ha logrado una muy buena acogida en la audiencia. El melodrama marca el debut de Alejandra Espinoza como actriz protagónica. Este nuevo desafío llevó a la actriz a trasladarse a vivir a México junto a su marido, su hijo y sus padres.

“Va a entrar a la escuela Matteo allá (México), nos vamos a quedar un año completo para que él pueda terminar la escuela”, reveló antes de comenzar las grabaciones durante el programa Sal y Pimienta de Univisión..