Alejandra Espinoza se retirará sus implantes mamarios ¿Qué le pasó?

Alejandra Espinoza tomó una drástica decisión en beneficio de su salud. La ex reina de Nuestra Belleza Latina y conductora de televisión se someterá a una cirugía en las próximas semanas para remover sus implantes mamarios. Así lo reveló en entrevista con el programa Sal y Pimienta de Univisión

“En el 2010 cuando me hice una cirugía de reducción, me pusieron unos implantes y yo estuve perfectamente por 10 años. Hace 2 años que me hice un cambio de implantes y desde hace 2 años que vengo con problemas de salud, los que no han sido tampoco tan importantes y tan relevantes, pero sí han sido problemas que yo antes no tenía”, relató para explicar el motivo de su decisión.

La mexicana, de 34 años, se refirió a la extraña reacción que tuvo su organismo hace más de un mes y que la obligó a hospitalizarse luego de sufrir una parálisis facial y pasar unos días de terror en el hospital por un neurólogo que la diagnostico de manera errónea.

Según la animadora, no tiene certezas, pero lo sucedido podría estar relacionado al síndrome conocido como breast implant illness BII (enfermedad por implante de senos), un mal que ataca a algunas mujeres luego de ponerse implantes mamarios, y en la que desarrollan una serie de síntomas, tales como fatiga crónica, dolor de cabeza, pérdida de cabello, pérdida de la memoria, resequedad de ojos y boca y dolor muscular, entre otros.

“Todavía sigo sin saber qué fue lo que me pasó. Sigo haciéndome exámenes, sigo con médicos, sigo haciendo de todo un poco, pero me siento bien. Algo me sucedió y todavía no sé lo que es. Ahora en diciembre me voy a hacer una cirugía, porque ya es como que una de las cosas que yo voy a descartar y es el breast implant illness (BII)”, reveló al programa Sal y pimienta de Univisión.

Espinoza optó por practicarse la cirugía para extraer sus implantes mamarios lo antes posible para luego trasladarse junto a su esposo, Aníbal Marrero, y su hijo Matteo, de 6 años, a México, donde comenzará las grabaciones de su primer rol protagónico en la telenovela “Corazón Guerrero” de Televisa.

La conductora señaló que residirá por un año entero en México, para que su hijo pueda cursar todo el año escolar. “Va a entrar a la escuela Matteo allá, nos vamos a quedar un año completo para que él pueda terminar la escuela”, explicó tras señalar que sus padres también vivirán con ellos durante unos meses.