¿Quién fue la reina de Nuestra Belleza Latina que intentó engordar a otra?

Nuestra Belleza Latina ha hecho historia en la televisión hispana en Estados Unidos, no solamente por haber lanzado al estrellato y a la fama a las 11 mujeres que han ganado la corona del reality show y el contrato con Univisión, sino por todos los intringulis que se han vivido a lo largo de las 11 temporadas que lleva el certamen.

Y es que además de la “pelea” sana de las competidoras, que año tras años se reúnen para luchar por la conquista del título de la ganadora de Nuestra Belleza Latina, gracias al formato del programa de televisión, tipo reality, el público también ha podido ver de cerca muchos comportamientos y actitudes de las concursantes, que en más de una ocasión dejan al descubierto ese lado no tan amistoso y bondadoso de las chicas.

Esa imagen de perfección que suelen mostrar las participantes en la primera semana de competencia, en la que todas dicen amarse y llevarse de maravilla, en poco tiempo comienza a cambiar y es donde vienen los roces y hasta estrategias que hacen las reinas del show con el paso de los días.





Play



Nuestra Belleza Latina 2012 – Vanessa De Roide se defendió de quienes la acusan de mentirosa Elizabeth Robaina, Ligia de Uriarte y Tatiana Ares le recordaron que ella había dicho que Shalimar Rivera trataba de manipularla. Nuestra Belleza Latina: la búsqueda de la Latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Giselle Blondet, con la participación de los jueces Osmel Sousa, Lupita Jones y Julian Gil. Para ver más videos y… 2012-04-25T00:36:36Z

Y uno de los conflictos más populares que salió a relucir sobre las peleas de las concursantes y las estrategias que muchas usan, ocurrió en la sexta temporada de Nuestra Belleza Latina, cuando la eventual ganadora, Vanessa de Roide acusó a su compañera Shalimar Rivera, quien quedó en sexto lugar, de manipularla y de darle comida para que engordara y así fuera eliminada por los jueces, que en ese entonces le daban mucha importancia a estar delgada.

La acusación, que parecía sacada de una telenovela de villanas, se dio en medio de una entrevista que le hizo Alejandra Espinoza a Vanessa de Roide, Shalimar Rivera, Elizabeth Robaina, Ligia de Uriarte y Tatiana Ares.





Play



Vanessa De Roide ganó Nuestra Belleza Latina 2012 Vanessa se convirtió en la reina de la sexta temporada y en la segunda puertorriqueña en llevarse la corona de Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina: la búsqueda de la Latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Giselle Blondet, con la participación de los jueces Osmel Sousa, Lupita Jones y Julian Gil. Para ver… 2012-05-21T02:47:54Z

En medio de una conversación sobre si Shalimar manipulaba o no a Vanessa de Roide, las dos concursantes quedaron mal paradas, pues sus compañeras las delataron públicamente, al ver que Vanessa negaba cosas que había dicho previamente sobre su amiga.

“Estoy impactada, porque las tres (Tatiana, Ligia y Elizabeth) estamos de testigo que Vanessa dice que sí cree que (Shalimar) la manpula. E incluso nos pidió nuestro consejo, pero no te atreves a decir delante de la cámar que ella te manipula. Siempre has dicho que crees que Chalimar te manipula”, dijo Ligia de Uriarte, segundo antes de que Alejandra Espinoza soltara la bomba.

“¿Vanessa les dijo a ustedes que Shalimar le daba comida para que vanessa subiera de peso?”, preguntó la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina, a lo que Ligia dijo hablándole a De Roide: “Por eso me quedé en shock cuando no admitiste, porque me dijiste que te daba comida para que subieras de peso. Me lo dijiste a mí. No estoy inventando”.





Play



Vanessa de Roide habla conmovida por primera vez de su embarazo En una entrevista exclusiva con Francisca Lachapel, Vanessa de Roide abre por primera vez las puertas de su casa, y de su corazón, para contar conmovida la historia de un embarazo que finalmente es una realidad. SUSCRÍBETE bit.ly/20L91KL VISITA EL SITIO OFICIAL univision.com/shows/despierta-america FOLLOW US Twitter: twitter.com/despiertamerica Facebook: facebook.com/despiertamerica Instagram: instagram.com/despiertamerica En Despierta América encontrarás… 2018-01-26T22:02:18Z

Y mostrando que si lo dijo, pero que no quería hablar más de ese tema, Vanessa mencionó: “Pero, por qué estás hablando de comida cuando eso paso hace mucho”.

Sobre las acusaciones, que puedes ver completamente en el video que ncluimos en esta nota, Shalimar no solo las negó, sino que se mostró sorprendida de que mujeres ya bien crecidas se pusieran en ese plan.

“Por favor, somos mujeres adultas, no tenemos 10 años. Somos adultas, así que si quieres comerte algo, te lo comes”, dijo la boricua, quien cuando Alejandra Espinoza la interrogó de frente y le dijo: ¿pero le das comida?, Shalimar dijo, molesta: “claro que no”.

Al final de la charla, Vanessa dijo que dijo las cosas que dijo para confundir a sus compañeras, como una estrategia de concurso, que eventualmente le funcionó porque se alzó con la corona.