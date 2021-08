La feroz pelea entre Osmel Sousa y Alicia Machado en Nuestra Belleza Latina: [Video]

Para nadie es un secreto que los estudios de Nuestra Belleza Latina, al igual que la llamada Mansión de la Belleza, donde han vivido las concursantes, que a lo largo de varias temporadas se han disputado la corona y el contrato con Univisión, han sido escenario de todo tipo de momentos acalorados.

Pero sin lugar a dudas, fue una feroz pelea, protagonizada por la ex Miss Universo Alicia Machado y el entonces presidente de la mesa de jurados del reality, Osmel Sousa, uno de los momentos más tensos que se haya visto en el programa de Univisión.





Las ex Miss Universo estaban opacando a las concursantes Durante la presentación de Alicia Machado y Denise Quiñones, el 'Zar de la Belleza' agradeció por los conocimientos que le han dado a las chicas.

El suceso ocurrió en la octava temporada de Nuestra Belleza Latina, en el 2014, cuando Univisión decidió invitar a las ex Miss Universo Alicia Machado y a Denisse Quiñones como “coach” para preparar a las candidatas, que estaban divididas en dos grupos, del que cada una era madrina.

La molestia de Machado se dio cuando Osmel Sousa decidió “mandar de vacaciones” unos días a las dos ex Miss Universo, tras sentir que no estabn haciendo bien su trabajo y que las concursantes a su cargo no estaban teniendo ninguna evolución considerable.

Tras su regreso al programa, y durante la emisión en vivo, la entonces conductora del show, Chiquinquirá Delgado llamó al escenario a Osmel para que les diera la bienvenida a Alicia Machado y a Denisse Quñones, pero fue ahí cuando ardió Troya.





Osmel Sousa y Alicia Machado se dijeron sus verdades El juez de NBL y Alicia Machado se dijeros sus verdades sobre el concurso de belleza.

A pesar de que Osmel llegó con actitud amistosa, y hasta elogió a las dos ex Miss Universo, Alicia no ocultó su molestia y desenfundó su ira contra el llamado Zar de la Belleza.

“Ustedes dos son dos tremendas Miss Universo, lo que yo sentía era que ustedes dos estaban tan regias, que me estaban opacando a estas niñas… y no podía permitir que opacaran a las reinas”, dijo Osmel, quien pidió un aplauso para las ex Miss Universo.

Y mientras Denisse Quiñones se mostró tranquila y hasta dijo que la pasó muy bien en sus vacaciones forzadas, Alicia, con mirada de furia lanzó palabras duras y ahí empezó un ir y venir de espadas.

“Igual yo. Me calleron bien las vacaciones, pero la verdad, a ciencia cierta, por lo menos en mi caso es que no me dedico a preparar reinas. Yo fui Miss Universo”, dijo Machado, tratando de justificar el poco trabajo que según Sousa había logrado con las concursantes.

Tras su defensa, Osmel dijo: “Parece que se le olvidó (que fue reina)”, haciendo que Alicia respondiera molesta y con arrogancia: “Sí, se me olvidó, porque después de 14 telenovelas, se te tiene que olvidar”.

Acto seguido Osmel le recordó que si no hubiese sido por la preparación que él le dio para ser Miss Universo, ella nunca hubiese saltado a la fama.





Osmel Sousa le respondió a los comentarios de Alicia Machado 'no era mi favorita' Osmel se defendió contra los comentarios que hizo Alicia sobre su trabajo como 'Zar de la belleza'.

“Fue gracias a eso, cariño mío, que hiciste las 14 telenovelas”, zanjó Osmel.

Pero el memorable momento, que sigue siendo visto por los fans de Nuestra Belleza Latina en YouTube, no paró ahí.

La pelea se trasladó a otros shows de Univisión como “El Gordo y la Flaca” y “Despierta América”, donde Osmel y Alicia se vieron las caras, pero fue allí donde al final, hicieron las paces y ambos se declararon su amor y admiración mútua.





Giro inesperado, las madrinas intercambiaron equipos Alicia Machado y Denise Quiñones recibieron la bomba de que deberán intercambiar equipos en la competencia.

Nuestra Belleza Latina regresará a la pantalla chica el próximo mes de septiembre, tras casi tres años de ausencia, con un formato que pretende luchar contra los estereotipos, y que en su temporada número 12 buscará a una mujer empoderada, única y con mucha personalidad y belleza, que será coronada por la reina actual, Migbelis Castellanos.