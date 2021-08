Migbelis Castellanos denuncia aterradora historia con una fan obsesiva: ¿Qué le hizo?

Desde que Migbelis Castellanos se coronó como ganadora de Nuestra Belleza Latina en la temporada número 11 del reality show de Univisión, la venezolana se robó el corazón de millones de fans, como dan fe sus redes sociales.

Pero en un hecho que asustó a la reina, la actual Nuestra Belleza Latina denunció públicamente ser objeto de una fan acosadora y obsesiva, quien se acercó a ella con una falsa historia y que al final terminó horrorizándola.

Así lo manifestó Migbelis, a través de un video compartido en sus redes, en donde narró la manera en que una mujer la contactó supuestamente diciéndole que su abuelita gravemente enferma, había reaccionado positivamente en una unidad de cuidados intensivos cuando escuchaba su voz, ya que era fan ferviente de la reina.





Haciendo gala de su don de gentes, Migbelis se sintió impresionada con la historia y comenzó a hablar con la fan para ver en qué más podía ayudar a su abuelita, pero poco a poco empezó a notar que la mujer empezó a comportarse de manera obsesiva, escibiéndole a diario y llamándola “Milagrosa”.

“Me encuentro el mensaje de esta señora, ella estaba como agradeciendo, diciéndome que su abuelita era muy fanática mía y de una manera le dio ok a unos videos de unas entrevistas mías en Youtube y la abuela, quien estaba en una terapia intensiva, o está, no sé, escuchó mi voz y comenzó a reaccionar, que se comenzó a estabilizar la presión, como una cosa muy milagrosa”, narró la ex Miss Venezuela.

“Me dice que su abuelita tiene 85 años, y eso me tocó muchísimo. Le conté a mi mamá. Me puse muy sensible y le respondí a la señora. Le dije que me mandara el nombre de su abuelita y que yo le enviaría unos audios específicamente para ella”, agregó la reina, en lo que al principio parecía una historia de ayuda, que luego se convirtió en algo muy “creepy”, según las propias palabras de Migbelis.

La actual Nuestra Belleza Latina, quien entregará su corona a finales de este año en la edición 12 del reality de Univisión, comentó que luego la señora con la que hablaba, le dijo que su abuelita la amaba tanto, que antes de enfermar le escribió todo tipo de cartas, que resultaron en un tono demasiado amororoso, casi perturbador.

“Ella me pasa fotos de las cartas, y ahí me empieza a parecer un poco tenebrosa, sicópata… empecé a dudar. La primera alerta es que me envía una supuesta carta que la abuela escribió en el 2015. Leo la carta y se me eriza la piel… una de las cartas decía que estaba vieja, ‘pero mi mano tiembla’ y me decía: ‘eres la luz de mis ojos, el sol de mi vida’… como muy entregada y apasionada”, dijo Migbelis, quien le pidió a la mujer el nombre de su abuelita y del hospital donde presuntamente estaba internada, para poder averiguar la veracidad de la historia.

Ante la negativa de la fan, la reina venezolana aumentó sus dudas y sintió que las carats de amor excesivo no eran de ninguna abuelita sino de esa mujer que la había contactado, quien con el paso del tiempo se volvió más y más obsesiva y hasta intrusiva.

“Empecé a dudar. Luego empecé a postear mis viajes a Venezuela y me empezó a escribir de manera obsesiva y me empecé a sentir un poco invadida y acosada (…) me dio nervio… me asusté”, agregó Migbelis, quien un día, por accidente, recibió un texto que la mujer iba a enviar a otra persona, donde reveló datos personales, y allí comenzó a investgar por su cuenta a la mujer y encontró que la abuela habíá muerto ya y que muchas de las cosas que le decíá sobre su abuela, eran en realidad descripciones suyas.

“Decidí alejarme, porque me estaba dando muchísimo miedo la intensidad de la señora que me decía que amaba tanto, que yo era milagrosa”, agregó la reina, quien advirtió que decidió hacer la denuncia públicamente ante el temor que sintió, e incluso en una de sus publicaciones compartió el nombre de la mujer, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre el presunto acoso.