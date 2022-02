Nastassja Bolívar nos presenta su nuevo proyecto

La ganadora Nuestra Belleza Latina 2011, Nastassja Bolivar, a través de sus redes sociales mostró su nuevo proyecto en las plataformas digitales, se trata de su podcast “SpeakEasy”, un programa para animar a la comunidad a hablar libre y claramente.

La bella nicaragüense ha demostrado que su talento en los medios de comunicación es imparable, tras ganar Nuestra Belleza Latina en el año 2011 su carisma la sigue posicionando como la favorita del público, es por eso que nos presenta su nuevo proyecto.

¿De qué va este proyecto?

Tras compartir pantalla como animadora en el programa “Latinx Now” junto a su compañero Christian Acosta, ambos presentadores decidieron unir su voz para traer su proyecto juntos “SpeakEasy”, donde darán la bienvenida a sus amigos famosos y así debatirán los últimos acontecimientos en cultura pop, noticias y redes sociales.

“Después de pasar tres años trabajando juntos en un programa de televisión, sabíamos que era hora de hacerlo a nuestra manera”, dijo la ex Nuestra Belleza Latina. “Finalmente llegamos a ser nosotros mismos, y “Speakeasy” es nuestra oportunidad de hablar con nuestros oyentes y darles nuestras opiniones y experiencias sin filtrar mientras hacemos preguntas reales”, agregó Bolívar.

Nastassja Bolívar nació en los Estados Unidos pero sus orígenes nicaragüense la conecta con su compañero Christian Acosta, ambos representan a una comunidad de raíces hispanas, es por eso que Acosta reveló,” soy un 200 por ciento y orgulloso, 100% latino y 100% estadounidense, y sabía que era hora de que tomáramos el asunto en nuestras propias manos”, dijo el animador. Por su parte, el programa semanal de 30 minutos, se transmitirá todos los jueves y se centra en un contenido culturalmente relevante para todo público.

Nastassja Bolívar más feliz que nunca

La reina de belleza se comprometió con el empresario colombiano Steven Jair Cabas, el cual lleva una relación de 8 años. Bolívar detallo en el programa “Latinx Now” todos los detalles de cómo fue que su futuro esposo le pidió matrimonio.La ex reina de belleza contó que arruinó un poco la sorpresa , ya que él quería que se lazarán de un paracaídas y ella no quiso, por lo que de último momento tuvo que organizar todo para pedirle la mano a la animadora.





“Yo le dije, ‘No voy a brincar’, y él me dice, ‘¿Cómo?’. El plan era que después de brincar iba a estar toda mi familia con las sombrillas que decían: ‘Marry me’. Así que a él le tocó improvisar y yo le dije que fuéramos a la casa de mi mamá”, apuntó Bolívar.

Nastassja Bolívar y su paso por los concursos de belleza





En el año 2011 Nastassja Bolívar se dio a conocer en el mundo de la televisión al participar en Nuestra Belleza Latina, su carisma, talento y belleza hizo que se llevará la corona y con eso millones de éxitos en su carrera. A su vez, comienza su carrera como animadora dentro Univision para seguir cosechando éxitos en el mundo de la televisión. En el año 2013 su deseos de seguir participando en concursos de belleza hizo que participara en el Miss Nicaragua portando la banda de su país, para el Miss Universo 2013, en dicho certamen logró clasificar entre las 16 mujeres más bellas del universo.