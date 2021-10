Melissa Alemán se fue de Nuestra Belleza Latina pero habló fuerte tras su eliminación

La gala del domingo de Nuestra Belleza Latina estuvo llena de muchas emociones e intensidad, pero para Melissa Alemán significó la última durante su paso por la competencia de Univisión.

La exconcursante puertorriqueña, quien había levantado su voz en el show como una representante abierta de la comunidad LGBT, se fue con tristeza al ver su sueño truncado.

Pero, con la sinceridad que la caracterizó, a su salida del show, soltó una especie de “Bomba de humo” en el certamen, tras mostrar que la mayoría de sus compañeras no se merecieron su cariño y admiración.

Melissa, quien se fue del programa tras estar amenazada junto a sus amigas Mia Dio y Jaky Magaña, lanzó duros dardos contra 7 de las concursantes del programa, sin siquiera mencionandolas, abogando a ignoraralas por completo, sin una sola palabra bonita ni buenas vibras para ellas.

La exparticpante boricua fue cuestionada en su última entrevista formal dentro del show de Univisión sobre lo mejor que le dejó la experiencia de estar en el certamen, y dijo que sin duda alguna se trató de las amigas reales que logró hacer.

“Lo que me llevo de Nuestra Belleza Latina son dos grandes amigas que son Mia Dio y Jaky Magaña, la que no engaña”, dijo la joven exmilitar, en lo que a muchos les sonó como una indirecta muy directa a sus otras excompañeras de reality. “La quiero mucho. Les mando miles de besos y las seguiré apoyando desde la casa con mis dos perritos… nos vemos en seis semanitas”.

Pero sus dardos fueron más afilados cuando fue interrogada sobre qué mensaje le mandaba al resto de las competidoras y allí dejó ver una vez más que en una sola mano podía contar a quienes realmente quiso.

“Bye Jacky y Mia. A Fabién también y a Raishmar las quiero mucho… Raishmar, no te rindas. Que no te importe lo que digan de ti: sigan adelante”, agregó la boricua.

Melissa también compartió un mensaje de despedida, a través de su cuenta de Instagram, donde además de manifestar haberse sentido muy orgullosa de su paso por Nuestra Belleza Latina, también aprovechó para pedir a sus fans que apoyen a sus cuatro amigas con sus votos.

“Gracias a todos por el amor y apoyo durante la competencia. A todos los que me quieren y a los que no, gracias. Sigo aquí representando a mis hermanos del ejército de los Estados Unidos y a todas esas personas de la comunidad LGBTQ”, dijo Melissa. “Mi mensaje es más grande que la corona, we are all humans. Recuerden eso. Besos y hasta muy pronto mi gente bella”.