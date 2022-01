Melissa Marty, Nuestra Belleza Latina 2008, luce irreconocible: [Fotos]

En el 2007 Univisión le apostó a un nuevo programa de televisión que buscaba resaltar la belleza y el poderío de la mujer latina, compitiendo para ganarse un contrato con el canal, y con Nuestra belleza Latina se anotó un gol, que perdura hasta el día de hoy.

Y aunque a lo largo de los años, chicas como Alejandra Espinoza, quien desde entonces no ha parado de brillar en la pantalla, se han convertido en estrellas consentidas por los televidentes, no todas las chicas que han competido en el concurso han tenido la misma suerte. Tal es el caso de la puertorriqueña Melissa Marty, una instructora de baile, que a pesar de contar con belleza, disciplina y sencillez, pasó por el canal sin la fuerza de otras.

A pesar de ello, hasta el día de hoy son muchos los que todavía recuerdan a Melissa Marty, y mientras se preguntan qué pasó con la Nuestra Belleza Latina 2008, quien ganó la segunda edición del programa, podemos decir que vive en California, donde ha estado vinculada en proyectos de televisión, música y su rol de esposa.

Y a sus 37 años de edad, Melissa es activa en sus redes sociales, donde sus fotografías y videos muestran que ha cambiado físicamente con los años, pero sigue manteniendo intacta su belleza.

Melissa comparte constantemente imágenes y videos con sus más de 78 mil seguidores en Instagram, que dan cuenta de su cotidianidad y donde comparte sus pensamientos, como ocurrió hace unos días, con una hermosa foto, donde hizo referencia a su deseo de brillar como actriz.

“Cuando tenía 16 años soñé un sueño muy grande para mí. Un sueño que me intimidó por atreverme a soñar. 21 años después, aquí estoy, viviendo ese sueño. En realidad estoy haciendolo. Soy una actriz que trabaja, vivo en Los Ángeles, sigo luchando por eso, por mí y por los miles que tal vez puedan verse reflejados en mí y en mi camino”, dijo la bella boricua.

“Luchando por la esperanza de que no renuncies a tus sueños ni a ti. Es en el viaje, en los sacrificios, en las luchas, que nos moldean en la persona que estamos destinados a convertirnos. Puede que no esté donde pensé que estaría en este momento… pero sé que Dios me tiene exactamente donde se supone que debo estar. Sé que todo saldrá bien. Sólo sé en mi corazón que lo hará. Confío en que con toda mi alma, mientras tanto seguiré apostando por mí, contra viento y marea. Espero que hagas lo mismo por ti”, agregó Melissa.





Tras su paso por la segunda edición de Nuestra Belleza Latina, Melissa, encantó a todos. Los jurados de aquel entonces, Osmel Sousa, la ex Miss Universo Lupita Jones y el actor Julián Gil, siempre la vieron como la candidata a vencer.

En su año, la mexicana Emeraude Toubia, ocupó el segundo lugar, y aunque Melissa reconoce que pensó estar en un sitial diferente en la época actual, se declara una mujer feliz que sigue buscando brillar como desea.

Dinos si piensas que Melissa ha cambiado mucho en estos 14 años desde que ganó Nuestra Belleza Latina.