Marisela de Montecristo y su conexión con Ucrania

La bella Marisela de Montecrito supo ganarse el corazón del público cuando fue coronada Nuestra Belleza Latina 2013, desde ese momento ella rompió estereotipos al presentarse como una mujer de buen corazón. Hoy día la bella modelo se encuentra casada, pero ¿Cuál es su conexión con Ucrania?

Dentro de los medios de comunicación Marisela supo ganarse un puesto debido a su gran talento y su pasión por inspirar con su historia, en el año 2021 el amor toca la puerta cuando ella confesó que se había casado con el abogado ucraniano, Petro Kostiv.

¿Quién es Petro Kostiv ?

Petro Kostiv es un abogado ucraniano reconocido por su trabajo y estudios en el área de las leyes. Petro es Presidente de la Asociación de la Barra Ucraniana-Americana y un miembro activo de la Asociación de la Barra Inter-Americana y de la Asociación de la Barra de Beverly Hills. Él ha enseñado en varias ocasiones en universidades en Latinoamérica, Ucrania, Suráfrica y China. En Ucrania, Petro inicio un curso en inglés titulado “Introducción a la Ley de Estados Unidos”. Cada semana, Petro escribe artículos acerca de temas legales para periódicos en español en el área de Los Ángeles.





Marisela de Montecristo, la exreina de belleza que continúa abriéndose camino más allá de las pasare Tras haber ganado Nuestra Belleza Latina 2013, la vida de Marisela de Montecristo cambió por completo. La salvadoreña, quien tuvo una infancia difícil, luchó por alcanzar sus sueños y los de su familia, y ahora administra las finanzas de dos restaurantes de comida típica en Las Vegas. En entrevista con Carolina Rosario, la exreina de… 2021-09-27T20:50:52Z

Marisela y Petro se conocieron por medio de un amigo en común, pues en una pasada entrevista con “Despierta América” él comentó: “Marisela es una persona con el más grande del mundo que yo he visto, una persona muy sincera, una persona muy bella, pero a veces como en la aviación hay un poco de turbulencia” ambos lideran su oficina para ayudar a inmigrantes en los Estados Unidos.

Su conexión con Ucrania

Marisela de Montecristo es oriunda del El Salvador, pero su gran conexión con Ucrania se origina por el nexo que tiene con su esposo y la familia de este. Es sus últimas publicaciones de Instagram de la exreina de belleza, ella mostró su solidaridad con todo el pueblo ucraniano tras los ataques recibidos por Rusia.

Marisela se ha sentido muy cercana a los hechos que están sucediendo actualmente en el viejo continente y se une al dolor de la familia de su esposo. A través de sus redes sociales y por medio de una historia de Instagram, la famosa salvadoreña compartió una fotografía junto a su esposo y escribió: “Orando por Ucrania, por la familia de mi esposo y por todos aquellos que se ven afectados durante estos tiempos desafortunados”.

“He tenido la dicha de conocer Ucrania. Me he enamorado de este gran país, su gente y cultura. Por eso me duele profundamente ver el sufrimiento que están viviendo”, escribió De Montecristo en la publicación.

Desde hace un mes que la bella modelo no publica ningún tipo de fotografía en las redes sociales, creemos que Marisela debe estar muy afectada por los hechos que están afectado a la familia de su esposo. Su pasión altruista y su ganas de ayudar al el otro es la cualidad que Marisela demostró a lo largo de los años en su reinado tanto en Nuestra Belleza Latina así como en el Miss Universo El Salvador.

Actualmente la foto de perfil de Marisela tiene los colores de la bandera de Ucrania, esto como un apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano que atraviesa uno de los peores hechos en la historia moderna. Sin duda mandamos nuestros mejores deseos para Marisela y su familia y seguimos en la labor de informar ante estos acontecimientos.