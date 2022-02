Marisela de Montecristo fue coronada como Nuestra Belleza Latina 2013, desde ese momento la salvadoreña fue inspiración por su historia de vida, ahora Montecristo alza la voz en sus redes sociales y lamenta los ataques contra Ucrania.

La reina de belleza y también ex Miss Universo El Salvador 2018, Marisela De Montecristo, lamentó en las últimas horas la guerra que se desató el pasado miércoles entre Ucrania y Rusia, sobre todo porque su esposo es ucraniano.

Chequea aquí las fotografías y desliza las imagenes

Ella está casada con el abogado ucraniano Petro Kostiv, Marisela se ha sentido muy cercana a los hechos que están sucediendo actualmente en el viejo continente y se une al dolor de la familia de su esposo. A través de sus redes sociales y por medio de una historia de Instagram, la famosa salvadoreña compartió una fotografía junto a su esposo y escribió: “Orando por Ucrania, por la familia de mi esposo y por todos aquellos que se ven afectados durante estos tiempos desafortunados”.

Marisela de Montecristo con mucho dolor posteo una serie de fotografías que refleja su estadía en Ucrania, con una serie de instantánea que evidencia el nexo con el país, debido a las raíces de su esposo.





Play



Video Video related to marisela de montecristo lamenta los ataques contra ucrania 2022-02-27T08:45:44-05:00

“He tenido la dicha de conocer Ucrania. Me he enamorado de este gran país, su gente y cultura. Por eso me duele profundamente ver el sufrimiento que están viviendo”, escribió De Montecristo en la publicación.

Los comentarios de sus familiares, amigos y fanáticos no se hicieron esperar, pues el apoyo a Marisela siempre ha estado presente por su labor altruista, ella también pide oraciones para el pueblo de Ucrania, la familia de su esposo y todas las familias afectadas por este hecho tan lamentable.

“Rezamos unidos”, “es devastador mi corazon esta contigo”, “Desde El Salvador mandamos mucho amor a Ucrania para que cese la violencia” fueron algunos mensajes de apoyo para la reina de belleza. Recordemos que desde su reinado en Nuestra Belleza Latina la hermosa salvadoreña se ha caracterizado por ser una mujer entregada a las buenas acciones, es por eso que a través de su fundación “DeMontecristo Foundation” ha aportado una ayuda a los más necesitados.

Marisela también cambio la imagen de su perfil, al colocar la bandera de Ucrania, esto como un apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano que atraviesa uno de los peores hechos en la historia moderna. Por su parte, la conexión de Marisela con el país es muy cercanano debido a que la familia de su esposo se encuentra en Ucrania.

Recordemos que diferentes ciudades de Ucrania registraron los primeros bombardeos, al tiempo que el presidente ruso, Vladimir Putin, disfrazaba de “operación militar especial” un ataque unilateral y sin provocación. Ciudades importantes como Kiev, Odessa, Kharkiv y decenas de localidades, aeropuertos y carreteras fueron blancos de ataques.

Desde AhoraMismo relatamos los últimos acontecimientos entre Rusia contra Ucrania; nos unimos al dolor de Marisela y nos sumamos en la labor de informar ante estos hechos.