Mamá de Sirey Morán confiesa quién es realmente su hija: ¿Qué dijo de la reina?

Por ahí suelen decir que nadie mejor que una madre conoce a sus hijos. Y justo cuando excompañeras de Nuestra Belleza Latina han dejado ver que Sirey Morán sería conflictiva y que haata habría sido mentirosa con unas recientes declaraciones en las que mencionó que la mayoría de chicas del concurso le hicieron desplantes, la mamá de la actual reina de Univisión confesó quién es realmente su hija.

En un video compartido por la propia reina de belleza en su cuenta de Instagram, donde presentó su hogar en Honduras, su madre, Olga Marina Castro, a quien la joven describe como la persona más importante de su vida, la señora dijo que si hay algo que caracterice a Sirey es su honestidad. Cuando ella siente algo, lo dice y no se pone con medias tintas.

Así lo aseguró la mamá de Sirey, quien gracias a su esfuerzo, siendo madre de cuatro hijos, se puso a estudiar y sacó adelante su carrera de derecho en la universidad.

“Sirey ha sido una mujer bien franca. Ella dice lo que siente”, comentó la madre de la actual Nuestra Belleza Latina, quien agregó que en su infancia era una jovencita muy timida.

“Sirey ha sido una muchachita bien pegada a mí, al grado que andaba agarrada de la falda y lo decía: ‘espera, voy a trabajar’, y se quedaba llorando”, dijo la mujer, al tiempo que destacó que es una mujer bien portada. “Ha sido obendiente”.

Y al hablar sobre su madre, Sirey Morán aseguró que desde muy pequeña le inculcó mucha disciplina para hacer las cosas, y a enfocarse en lo que desea, pero admitió que esta vez su madre no apoyaba mucho la idea de que volviera a intentar competir en Nuestra Belleza Latina.

“Ella no quería. Yo había hecho casting en NBL en dos ocasiones, y mucha gente no ve el sacrificio de mujeres para aplicar. Hay que estar libre de todo contrato. Yo decía: ‘si es de Dios, va a ser y si no, pues no. Y yo por eso decía: ‘no vengo aquí a aplaudir, vengo a luchar”, advirtió.

Al final de la entrevista de Univisión con ella y con su madre, la preciosa hundureñ insistió en que esa tenacidad con la que ella y sus hermanos fueron criados por su madre, los llevó al éxito a todos.

“Mi mamá siempre ha sido muy estricta, es la típica mamá latina que quiere ver salir a sus hijos adelante. Y es estricta, tanto con mi persona, como con mis hermanos, y se lo agradezco. (Por eso) uno es doctor, la otra ingeniera y mi otra hermana es contadora, y yo estoy estudiando periodismo”, concluyó la actual Nuestra Belleza Latina, quien confirmó aquello de que detrás de una gran mujer hay una gran mamá.