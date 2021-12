Jomari Goyso llora tras hacer una dolorosa confesión sobre su cuerpo

Jomari Goyso es considerado uno de los famosos más simpáticos de la televisión, y aunque el español siempre está sonriendo y haciendo comentarios graciosos, confesó que hace más de una década comenzó a tener serios problemas de autoestima, que lo llevaron a someterse a un tratamiento intenso de esteroides para agrandar sus músculos, lo que lo llevó a tener problemas de salud, que terminaron con una cirugía el fin de semana pasado.

Tras salir del hospital, el juez de Nuestra Belleza Latina aprovechó su historia de vida para tratar de enviar un poderoso mensaje de aceptación personal, con lo que pidió a sus seguidores que no caigan en el error de querer parecerse a otros o complacer a otros, por encima de su propia felicidad.

En una conversación con su amiga Lourdes Stephen, el ibérico abrió su corazón y confesó en medio del llanto, que cuando lo llamaron “gordo” por primera vez, comenzó a padecer probelmas de amor propio, queriendo convertirse en el concepto de lo que la sociedad consideraba como bello, algo de lo que hoy se arrepiente.

El fashionista lloró desconsolado al recordar cómo empezó el infierno de inseguridad sobre su aspecto físico.

“En algun momento la gente me llamó gordo feo. En algún momento esa gente a mí me insultó, entonces eso no se olvida tan fácil. Uno en la cabeza tiene claro que sí hoy te pueden ver guapo, pero que si mañana te sale una arruga, te van a ver vejo, y uno tiene que aprender a tomar sus propias decisiones”, dijo el español en medio del llanto.

Con el corazón abierto recordando el bullying que sufrió sobre su aspecto físico, admitió que en sus 30’s hizo cosas que no debió hacer, pero ya aprendió su lección.





Play



Los jueces vivieron al máximo la gran final de NBL y la coronación de Sirey Morán Jomari Goyso, Daniella Álvarez, Adal Ramones y Giselle Blondet reaccionaron a la coronación de Sirey Morán como reina de Nuestra Belleza Latina y la felicitaron por su logro. Además, hablaron de lo que le espera en el futuro a la ganadora y a las otras finalistas que no lograron cumplir su sueño. #NBL2021 #NuestraBellezaLatina SUSCRÍBETE:… 2021-11-23T17:18:43Z

“En el pasado hace 10 años tomé decisiones estúpidas para complacer a la gente. Pero al día de hoy, con 40 años, no, no. Yo tomo las cosas que siento que me van a hacer feliz, que me hacen fuerte a mí, pero te prometo que ahora no es para complacer a nadie. Ahora es otra historia, ahora es diferente”, agregó.

Jomari reveló además que haber sido llamado “gordo” lo destruyó.





Play



Jomari Goyso revela quién lo hace llorar y cómo se enfrentó al muro de la arrogancia El presentador y fashionista conversa con Maity Interiano sobre ese aspecto que pocos conocen de él: su lado verdaderamente personal. Jomari Goyso le asegura que ha cambiado mucho con el paso del tiempo y que antes era una persona que se escudaba mucho en la arrogancia. Además, revela a qué se hubiera querido dedicar si… 2021-09-13T20:34:13Z

“Yo creo que mi trastorno de mi cuerpo empieza el día que alguien me dijo gordo, y recuerdo perfectamente el día que alguien me dijo gordo. Creo que ahí empiezan todos mis problemas de alimentación. Ya he contado que hubo momentos en que vomité por un tiempo, no comía por un tiempo, hasta que logré ser delgado, porque hacía mucho ejercicio y al ver socialmente lo que a todos le gustaba, que son los hombres musculosos, ahí empezó mi problema”, agregó el jurado de Nuestra Belleza Latina.