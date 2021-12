Jomari Goyso confiesa la verdad sobre por qué tuvieron que operarlo: [Video]

La semana pasada Jomari Goyso sorprendió a todos sus seguidores, tras anunciar que estaba hospitalizado y que se iba a someter a una cirugía. Y aunque el juez de la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina no reveló los motivos que lo llevaron a pasar por el quirófano, en una charla honesta con Lourdes Stephen, el español se sinceró sobre lo que lo llevó al hospital.

El español reveló que su operación fue para removerle unas masas que se le habían formado en su cuerpo, producto de procedimientos ilegales que se realizó en el cuerpo desde hace 10 años para poder tener pectorales y músculos más grandes, lo que con el tiempo le fue pasando factura.

“Me removí dos bultos que tenía en el cuerpo, que me habían dicho ya. Llevaba en el proceso prácticamente dos años”, aseguró el fashionista. “Me empiezan a salir en los pectorales unos bultos debajo del pezón y pregunto: ‘es normal que se ponga duro eso’. Es normal, por eso estás tomando las pastillas para bloquear las células precáncer (le dijo el entrenador personal que le recomendó inyectarse esteroides)”.

El ibérico confesó que a diario se inyectaba él mismo en la nalga, pero con el paso del tiempo desarrolló una infección y al ir al médico le advirtieron que tenían que operarlo.

“Tú te inyectas y los músculos crecen… y tú no te imaginas. Me inyectaba tan mal, que se infectaba y se me empieza a hacer una bola, y me dicen ‘esto puede ser un cáncer'”, narró con mucha valentí Jomari. “Me hacen una biopsia, me da miedito y afortundamente sale que no es malo, al tiempo noto la bola del muslo de la nalga como que no se había ido”.

Jomari dijo que el error de haberse inyectado sustancias peligrosas en el cuerpo para agrandar sus músculos estuvo movido por la inseguridad de sentir que su cuerpo no era lo suficientemente bello de manera natural y el temor de ser gordo.





Play



Jomari no aguantó las lágrimas al escuchar la historia de una participante La participante Jessica Quintero relató un pasaje duro de su vida cuando fue abusada de niña, pero no te pierdas la reacción de Jomari al escucharla. Despierta América con las más recientes noticias y lo mejor del entretenimiento: chismes, juegos, concursos, consejos útiles e invitados especiales. Presentado por:Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada,… 2015-01-26T17:22:57Z

“MI INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA” La necesidad de ser aceptados es muy grande y desafortunadamente un cuerpo natural no es atractivo en la sociedad que vivimos, un cuerpo procesado y transformado quirúrgicamente sí. Por eso es el sueño de todos y todas obtenerlo! La pregunta que yo no me hice aquel día, y debería haberme hecho, sería esta; merece la pena perder la vida por la necesidad de sentirme aceptado?”, comentó el conductor de televisión en un mensaje en su Instagram donde habló de su operación. “La realidad es, que el único que necesitas aceptarte eres tu! GRACIAS DE NUEVO POR SUS ORACIONES! En mi podcast está el capítulo completo!”.