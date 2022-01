Jomari Goyso tilda de hipócritas a concursantes de NBL:[Video]

El presentador Jomari Goyso conversó con Genesis Suero y Jaky Magaña en su Podcast Sin Rodeo con Jomari Goyso, este martes 18 de enero. Ambas chicas participaron en la pasada temporada de Nuestra Belleza Latina. Genesis, es la bella dominicana que se convirtió en la tercera finalista, y Jaky fue la semifinalista de la competencia. Ambas chicas revelaron el pacto secreto que hicieron entre ellas mismas. ¡No te lo puedes perder!

El drama de NBL aún continúa





Play



Sin Rodeo Ep. 50 – Exclusiva: El drama detrás de NBL Dos concursantes de Nuestra Belleza Latina decidieron revelar a Jomari en exclusiva todo lo que realmente ocurrió en el famoso reality show. Hablaron sobre un famoso pacto que hicieron y desmintieron a la actual reina. Sigue a Sin Rodeo–completamente gratis–en Spotify: open.spotify.com/show/6nDjawpZM8CPIN82EX91eI?si=Sgs3OgUjTKy1ET94N-vV4w&dl_branch=1 O en tu app de podcasts favorita: pitaya.fm/sinrodeo/ Sigue a Pitaya Entertainment en… 2022-01-18T06:00:13Z

El drama de Nuestra Belleza Latina aún pica y se extiende, y es que dichas concursantes hicieron un pacto para no hablar mal una de la otra. Precisamente de ese pacto le preguntó Jomari a Genesis. “Lo del pacto [nació] es porque [nosotras] no estamos viendo el programa y la mentalidad de todas nosotras era ‘¿qué va a pasar con la vida de nosotros allá afuera?, ¿cómo el televidente nos está viendo?”, explica Genesis, sobre porque decidieron hacer un pacto entre ellas. “…de ahí nace el pacto…del cómo te quieres vender, de cómo quieres que el público te vea…Para tu venderte de una forma y que no te afecte si tu no ganas la corona”.

Pero esta explicación no le cayó bien a Jomari. “Entonces escogieron todas fingir una mentira”, dijo Jomari sobre el tipo de pacto que hicieron las chicas para venderse ante el público. “Ahora que salen, sale la realidad…queda cómo hipócrita cuando hablan que todo era bonito y que nadie hizo nada mal…si yo te pregunto en Sal y Pimienta: ‘¿todo está bien?’ y vosotros me dices ‘todo está espectacular’ eso es una hipocresía”.





Play



“Estamos las que teníamos que estar”: Fabién, Lupita, Sirey y Génesis se expresan como finalistas Tras ocho galas, entre una de estas cuatro jóvenes está la próxima reina de Nuestra Belleza Latina, por lo que Jomari y Lourdes quisieron saber si creen que alguna de sus compañeras eliminadas merecía ser también finalista. Además, Fabién y Sirey revelaron por qué creen que en la Mansión habitan espíritus. Suscríbete bit.ly/XLBK1r Síguenos Instagram:… 2021-11-15T15:32:12Z

Jomari no justificó ese acto asegurando que es injusto dicho pacto entre las concursantes. “Cuando estás en un reality show, realmente los reality están hechos para entretener a un público, cuando llegas a Sal y Pimienta y no quieres hablar de algo porque no te apetece hablar de algo eso está muy bien pero si estás ahí es para hablar de eso.” El estilista rápidamente prefiero cambiar la pregunta para no seguir la disputa entre las concursantes donde les interrogó de manera contundente ¿Quién es su amiga ? Genesis aseguró no tener amigas sino compañeras y que siempre está en contacto con ellas. “ menos de una que no hablo por igual y no quiero mencionar” ¿Quién será esa participante ?

Genesis Suero se molesta con una concursante ¿Quién será?





Play



¡Hay bronca!: Génesis y Yelus se enfrentan luego de que esta última le dijera “Geneso” Génesis Suero señaló que siempre ha sido víctima de ataques y críticas por su tono de voz y esta situación se ha presentado también en NBL, pues Yelus Ballestas le dijo "Geneso". A la venezolana no le pareció que la dominicana sacara ese tema a colación, pues ya le había ofrecido disculpas, y ambas se… 2021-10-18T13:43:14Z

Génesis Suero señaló que siempre ha sido víctima de ataques y críticas por su tono de voz y esta situación se ha presentado también en Nuestra Belleza Latina , pues Yelus Ballestas le dijo “Geneso”. “ Que pasa aquí, están tratando de asesinar mi carácter .” Aseguró la bella dominicana, ella dijo que perdonó a la venezolana pidiéndole disculpa públicamente por ese comentario tan incómodo. A Yelus no le pareció que la dominicana sacara ese tema delante de las cámaras, pues ya le había ofrecido disculpas, y ambas se enfrascaron en una discusión.

Jaky Magaña se siente atacada por Sirey Morán

Jacky Magaña confesó que ha tenido una relación de amistad con todas sus compañeras , pero con ¿Quién no tiene buena relación ? En una pasada entrevista del Podcast de Goyso, Moran dejó entrever que Magaña y ella no son muy buenas amigas, a lo que Jacky aseguró que en las últimas semanas de la competencia fue muy complicada para ella. “Estaba muy sensible, pasaron muchas cosas y actitudes de Sirey hacia mí y yo estaba muy lastimada, como que me sentía atacada.” Aseguro Jaky, ella también confesó que el día de la semifinal del reality se sintió muy feliz de salir de la competencia.





Play



Jaky Magaña y Raishmar Carrillo hablan de cómo se sienten tras haber sido eliminadas de NBL La mexicana explicó por qué cree que el público no conectó con ella y dio el nombre de quién es la participante que para ella merece ganar el título. Por su parte la puertorriqueña destacó cuáles fueron su mejor y peor momento a lo largo de ocho galas de NBL. Suscríbete bit.ly/XLBK1r Síguenos Instagram: instagram.com/salypimientahd/… 2021-11-15T22:37:26Z

Sirey Morán ignorada por compañeras de NBL





Play



Sin Rodeo Ep. 49 – La nueva reina de NBL le soltó varias bombas a Jomari Sirey Morán, la nueva reina de Nuestra Belleza Latina, se desahogó con Jomari como nunca lo había hecho. La catracha rompió la maldición de todo un país y le dio varias exclusivas. Sigue a Sin Rodeo–completamente gratis–en Spotify: open.spotify.com/show/6nDjawpZM8CPIN82EX91eI?si=Sgs3OgUjTKy1ET94N-vV4w&dl_branch=1 O en tu app de podcasts favorita: pitaya.fm/sinrodeo/ Sigue a Pitaya Entertainment en redes sociales para… 2022-01-11T07:00:16Z

En una entrevista con el también estilista Jomari Goyso, la bella hondureña aseguró que ninguna de sus compañeras se hablan “Eso de que juraban que se amaban eso no se los cree nadie”, aseguró Goyso, en su programa, donde le dijo a Sirey que sabía que “ninguna de las chicas” le habla. “¿Quién es tu amiga?” y fue allí que la reina de belleza confesó que casi todas las chicas del show la ignoran y le han hecho desplantes. “No todas (son mis amigas). Hay una que me dejó de seguir. Hay dos que nunca me siguieron. Hay una que me bloqueó, la seguí yo, pero esta semana me bloqueó”, dijo Sirey sin revelar nombres.