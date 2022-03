Greydis Gil, Nuestra Belleza Latina, muestra cómo luce al natural con 41 años: [Video]

En el 2009, Greydis Gil saltó a la fama, tras hacer historia en Nuestra Belleza Latina y convertirse en la ganadora de la tercera temporada del reality show, que sigue vigente hasta el día de hoy, y sus fieles seguidores no la olvidan.

Y mientras muchos se preguntan qué ha pasado con la preciosa y humilde cubana, la exreina de belleza, quien se ha dedicado a su faceta de madre de dos niños y a su rol de influencer en redes sociales, la Nuestra Belleza 2009 encantó, tras mostrarse al natural, a sus 41 primaveras.

La exreina de Univisión, compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que lució con un filtro y sin él, robándose todo tipo de elogios por parte de sus fans, quienes aplaudieron la hermosura natural de Greydis.

La hoy madre y esposa, aprovechó además para compartir un emotivo mensaje, en el que inspira a sus seguidores a que se quieran y acepten como soy, y dejen el tema de la imagen de lado.





Play



Nuestra Belleza Latina 2009 Greydis Gil 2020-07-23T15:20:44Z

“Aprende a amar tu realidad, a quererte tal cual eres, reconoce y valora tus fortalezas, en vez de resaltar tus defectos. Recuerda que Dios te creo única e imperfectamente perfecta”, dijo la exreina cubana, agregando que las ayuditas cosméticas no son malas, pero no se puede depender de ello.

“Está bien usar los filtros, el maquillaje las tendencias… pero no dependas de ello para sentirte bella, porque la belleza que solo se enfoca en lo físico es una belleza pobre, incompleta y poco atractiva. ❤️”, sentenció la comunicadora.

El mensaje de Greydis caló hondo entre sus fans, quienes pronto saltaron con todo tipo de mensajes, en los que además manifestaron que a sus 41 años, la presentadora de televisión luce guapísima.

“Mi amor mi reina bella, Usted es bella como quiera ups 🤭 😍😍😍❤️❤️”, “Te ves más bonita sin el filtro 😊”, “Al natural eres más bella.😍🌸🥰😘”, “Más bella real 😍”, y “No porfa gleidys, natural tú eres muy bella”, fueron algunas de las reacciones de los fans de la preciosa exreina.

Desde el 2007, cuando Greydis audicionó por primera vez en Nuestra Belleza Latina, su carisma y personalidad arrolladora y sencilla, se robaron el corazón de jueces y público.

“Soy una muchacha alegre, luchadora.. salí con una muda de ropa y una bolsa de sueños. Estaba dejando lo que más quiero en la vida, que es mi madre, pero yo sabía que el sacrificio iba a valer la pena”, dijo en aquel momento, hablando de su dura historia abandonado su país natal, una historia que hoy es de alegrías y felicidad.