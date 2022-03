Greidys Gil es reconocida en los medios hispanos por coronarse en el año 2009 como la tercera Nuestra Belleza Latina, pues en esa época la bella cubana cautivó con su talento y belleza. Han pasado 13 años desde su coronación y la actriz a través de sus redes sociales lleva su edad con mucho orgullo, pero ¿Cuántos años tenía cuando ganó Nuestra Belleza Latina?





Play



Video Video related to ¿qué edad tenía greidys gil cuando ganó nuestra belleza latina? 2022-03-19T10:23:28-04:00

Greidys Gil nació el 18 de noviembre del año 1980 en la localidad de San Antonio de Las Vegas en Cuba. La reina de belleza emigró a los Estados Unidos en el año 2005 en búsqueda de una mejor calidad de vida. Sacando cuentas, la también actriz tenía 29 años cuando ganó la tan anhelada corona de Nuestra Belleza Latina.

Con 29 años gana el título de Nuestra Belleza Latina





Play



Video Video related to ¿qué edad tenía greidys gil cuando ganó nuestra belleza latina? 2022-03-19T10:23:28-04:00

Con tan solo 29 años y siendo la primera cubana en ganar el título de Nuestra Belleza Latina, Greidys Gil se dio a conocer a los jurados en la ciudad de Miami, ella tenía relativamente poco tiempo de haber llegado a los Estados Unidos, en el año 2008 Greidys no fue escogida para ingresar a la competencia, pero un año después, en el 2009 sería el momento que cambiaría su vida. Su carisma y belleza hizo que el jurado le diera el pase a la mansión de la belleza, desde ese momento Gil ya había marcado su destino para siempre.





Play



La última caminata de Greidys como reina Nuestra Belleza Latina 2009 se despidió antes de entregar la corona. Ver más videos de NBL en youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ Watch more videos from NBL at youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ 2010-05-24T15:01:06Z

Tras tres meses del reality y estar compitiendo con otras 12 participantes, en cada prueba era el momento perfecto para que la cubana demostrara de lo que estaba hecha, pues ella es coronada como la tercera Nuestra Belleza Latina.

Greidys Gil dice su edad con orgullo

La exreina de belleza nunca oculta su edad y lo dice con orgullo, en su cuenta de Instagram y a través de su TikTok Greidys realizó una divertida encuesta donde divide la pantalla con dos edades 31 y 41. La actriz bailando se dirige a la izquierda donde se encuentra el número con menos edad, pues lo divertido del reto es que se da un gran encontronazo debido a que ese no es el número real.

“A ver cuentame que no le digo a nadie. ERES DE LA QUE: 1- Con orgullo dice su edad, 2- Te cuesta decir tu edad, 3- Te quitas los años, 4- Todo lo de arriba depende de quién pregunte. Yo como ves la digo pero solo si insisten y a trancazos” fue lo que escribió la actriz en el post al referirse con mucho humor que actualmente tiene 41 años.

Su paso por los medios de comunicación





Play



Video Video related to ¿qué edad tenía greidys gil cuando ganó nuestra belleza latina? 2022-03-19T10:23:28-04:00

Greidys Gil con su carisma y talento consigue ser reportera en “El Gordo y La Flaca”, estando presente en los eventos mas importante del mundo del espectáculo, a su vez, su indiscutible pasión por la actuación la lleva a conseguir un papel en la telenovela “Eva Luna”, un reto para la bella cubana. Gil sale de la cadena de Univision y comienza a trabajar en Telemundo siendo reportera en el programa Suelta La Sopa, asi como tambien tiene varios roles en telenovelas como : “Corazón Valiente”, “Rosario” y “ Marido en alquiler”.