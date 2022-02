Greidys Gil y su faceta como madre

La cubana Greidys Gil, Nuestra Belleza Latina 2009, no solo ha conquistado la televisión hispana por su belleza sino también por su talento. La reina de belleza actualmente tiene dos hijos y consolida una hermosa familia.

Greidys Gil consiguió un puesto en los medios de comunicación, su talento es indudable, desde la llegada de sus dos retoños la bella cubana comparte en sus redes sociales su mejor rol, ser madre. Sus hijos son puro derroche de ternura y así lo han demostrado en su Instagram.

Conoce a los hijos de Greidys Gil

Sus grandes amores son, Lucas Milán y Grace Maia, frutos de su matrimonio con el empresario Luis Zaldívar. Su primogénito con seis años de edad ha demostrado que es todo un modelo, en cada festividad o momento especial Lucas Milán derrocha toda la ternura que lo caracteriza. Se le conoce como “Miniman” por sus encantos de galancito.

En noviembre de 2017 Greidys Gil anunció que estaba embarazada completando la parejita pues su hija,Grace Maia, es una niña hermosa que también se ha robado el corazón de la familia Zaldivar Gil. Tanto Lucas como Grace son los grandes tesoros de la cubana quien ha formado una linda familia, siendo ejemplo dentro del mundo del espectáculo.

¿Quién es el esposo de Greidys Gil?

Greidys Gil está casada con el empresario Luis Zaldívar. El esposo de Greidys es americano, hijo de padres cubanos, conocido por ser dueño de la cadena Victor’s Café. En el año 2015 la linda pareja se caso en República Dominicana en una ceremonia donde estuvieron presentes Raúl de Molina, Pamela Silva y Melissa Marti. Por su parte, Zaldívar le pidió matrimonio a Greidys en el Central Park, donde le entregó su hermoso anillo de compromiso, haciendo realidad una boda frente al mar.





Play



Raúl de Molina nos dio detalles exclusivos de la boda de Greidys Gil Nuestro Gordo estuvo presente en la boda de la ex Nuestra Belleza Latina en Casa de Campo, y nos dijo cómo le fue. Diviértete y mantente al tanto de noticias y chismes con El Gordo y La Flaca que, junto a sus invitados especiales, te harán pasar grandes momentos. Presentado por: Raul de Molina, Lili… 2015-01-27T17:07:05Z

Greidys Gil y su paso por Nuestra Belleza Latina





Play



Nuestra Belleza Latina 2009 Greydis Gil 2020-07-23T15:20:44Z

El año 2009 sin duda sería el mejor momento de Greidys Gil al coronarse como Nuestra Belleza Latina, una competencia donde los retos ponían a prueba el indudable talento de la cubana ante las cámaras. Greidys no se dio por vencida a pesar de no clasificar en el 2008, su paso por el reality la convirtió en la favorita del jurado y también del público.

Su paso por los medios de comunicación





Play



Greidys con la nueva Miss Venezuela Nuestra reina formó parte del jurado del certamen y nos trajo imágenes exclusiva. Ver más videos de El Gordo y La Flaca en youtube.com/show?p=1H63qlRED1o Watch more videos from El Gordo y La Flaca at youtube.com/show?p=1H63qlRED1o 2010-01-27T21:29:02Z

Greidys Gil con su carisma y talento consigue ser reportera en El Gordo y La Flaca, estando presente en los eventos mas importante del mundo del espectáculo, a su vez, su indiscutible pasión por la actuación la lleva a conseguir un papel en la telenovela “Eva Luna”, un reto para la bella cubana. Gil sale de la cadena de Univision y comienza a trabajar en Telemundo siendo reportera en el programa Suelta La Sopa, asi como tambien tiene varios roles en telenovelas como : “Corazón Valiente”, “Rosario” y “ Marido en alquiler”.