La Gran Arana habla de ‘la corona’ que se ganó en Nuestra Belleza Latina

Han pasado tres años desde que la Gran Arana se dio a conocer tras su paso por la temporada número 11 de Nuestra Belleza Latina, y aunque la espectacular concursante fue eliminada a medio camino, no se llevó la corona del reality, pero asegura que se llevó el mejor de los premios: el reconocimiento y el cariño del público. De paso hizo historia y con su belleza y su enorme carisma se quedó por siempre entre las consentidas del reality de Univisión.

Y con una carrera sólida en medios y en redes sociales, con créditos como ‘Tu cara me suena’ e ‘Inseparables amor al límite’, donde mostró sus dotes para la animación, y su participación en proyectos teatrales, como ‘Las Gogoseras’, del destacado director de las estrellas de Miami, Yoshvani Medina, la Gran Arana afirma que los límites no deben existir para nadie en la búsqueda de sus sueños, y ella tiene claro que un día tendrá su propio programa de televisión. Ese es el mensaje que quiere siempre compartir con sus fans y Nuestra Belleza Latina le dio el empujón.

“Después del show me han pasado solo cosas maravillosas. No puedo negar que al principio cuando salí de Nuestra Belleza Latina me sentí un poco pérdida, porque uno espera que los cambios y las oportunidades lleguen inmediatamente, pero descubrí que hay que tener paciencia para que las cosas le lleguen a uno”, comentó la Gran Arana, en entrevista con Ahoramismo. “Así estuve en el ‘back stage’ de Tu cara me suena como primer gran proyecto. Luego cubrí ‘Inseparables amor al límite’, de Unimax, y ahí entendí que las oportunidades son un mundo de posibilidades, porque nunca me le he puesto límite a mi mente. Yo un día quisiera tener mi propio programa de televisión y tengo claro que lo voy a lograr”.

Y a la hora de hablar de los “tips” que le da a las 10 chicas que están en la Mansión compitiendo por la corona de Nuestra Belleza Latina, y que esta semana quedaron todas amenazadas, tras hacer un reto de una cobertura periodística en vivo, la colombiana dio una recomendación de oro, que incluso cala en gente del común.





El momento que hizo llorar a todos: La Gran Arana muestra su corazón | NBL La colombiana le reveló a Alejandra Espinoza que la eterna sonrisa que hace brillar su rostro tiene un motivo muy doloroso detrás. Además, un video sorpresa le arrancó más lágrimas de emoción y felicidad.

“Hasta el día de hoy afirmó que mi participación y el ejemplo que dejé entre muchas personas fue mi mejor corona. Todavía me escriben personas que me dicen que recuerdan mi participación y me agradecen, y por eso creo que mi consejo a las chicas de NBL es que sean ellas mismas, que no teman motrarse como son”, mencionó Arana.

“Creo que a mí eso me hizo brillar. Fue mi carisma, mi forma de ser, la frescura que mostré desde el primer momento, lo que cautivó a la gente, Como dije siempre, yo soy la frescura que la televisión necesitaba. No hay que tener miedo de cómo te perciban. Yo fui un regalo que le di al concurso, pues siento que vieron a una mujer real, que si se cae, vuelve y se levanta, y es esa verdad lo que el público aprecia y quiere ver en estas chicas”, destacó la exconcursante de NBL.





ARANA queda eliminada: Me voy porque mucha gente me quiere fuera | Nuestra Belleza Latina Nuestra Belleza Latina se encuentra ya en la fase final. Tras concluir la 6ta Gala la colombiana Arana Lemus queda eliminada de la Competencia.

Y sin pretender sonar arrogante, pero insistendo en que es necesario creerse las cosas y trabajar duro para lograrlas, la Gran Arana aseguró que cuando concursó en la temporada 11 de Nuestra Belleza Latina, estaba convencida de que llegaría a la final junto a la actual ganadora.

“Yo digo que yo soy la gran eliminada, porque fui eliminada justo antes en la semifinal, y aunque admito que me dolió esa salida como no tienen idea, también me gusta mirar todo de manera positiva y no ponerme frenos. Pero yo me veía en la final con Migbelis Castellanos, peleándome la corona”, dijo la comunicadora. “No es por sonar creída, pero siempre me gusta ubicarme en la competenecia y siempre tuve conciencia de que el objetivo a derribar era claro, y sabíá que estaba en un concurso que quería una buena comunicadora, y por eso me ubicaba a mi con Migbelis en la gran final”.





Huele a problemas: ella es Arana Lemus y promete sacudir la mansión de Nuestra Belleza Latina | NBL La colombiana llegó con todo y corona para hacer reír al estricto jurado de Nuestra Belleza Latina. ¿Pero demasiada comedia podría ser un obstáculo para conseguir su más anhelado sueño?

Dinos qué te parece la Gran Arana