NBL 2021: Génesis Suero y su madre viven un emotivo reencuentro

Génesis Suero protagonizó un emotivo reencuentro con su madre durante la sexta gala de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina.

La joven dominicana no se esperaba que la producción de NBL la sorprendería con la aparición de su amada madre tras su reto de la semana en la sexta gala del reality show.

Antes de reencontrarse con su madre, la semifinalista de NBL 2021 participó en una actividad con Daniella Álvarez, miembro del panel de jueces, quien estuvo visitando a las participantes en la “Mansión de la Belleza”.

En la actividad, Génesis Suero dijo que creció en un humilde pueblo al sur de la República Dominicana, lugar en donde vivió los momentos más difíciles de su infancia tras la separación de sus padres, lo que ocasionó que su madre se ahogara en el alcoholismo como consecuencia de una profunda depresión.

“Mi mamá y mi papá se divorciaron. Mi mamá tuvo unos años muy duros, donde ella cayó en depresión y esa depresión hizo que ella cayera en el alcohol”, confesó Suero al referirse a lo difícil que fue para ella la separación de sus padres.

“Yo recuerdo a mi mamá y a mi papá peleando por mí en la corte. Ella no estuvo en mi vida cuando me gradué de la secundaria o cuando me operaron de la apendicitis. Yo quería tener a mi mamá, yo sentía que la vida estaba siendo injusta conmigo porque no me dio a una mamá que estaba al lado de mí. Yo duré ocho años sin ver a mi mamá y me enfoqué en ayudarla y en entender por qué mi mamá estaba haciendo eso”, puntualizó la modelo dominicana al hacer hincapié en lo dura que fue su infancia sin tener a su madre consigo.





Al abordar el tema de su madre sobre el escenario de Nuestra Belleza Latina 2021, la dominicana residenciada en Nueva York se desbordó en llanto y fue consolada por Alejandra Espinoza, quien le aplaudió su valentía por revelar todo lo vivido tras la separación de sus padres durante su infancia.

“Eres una guerrera, como ya te lo había mencionado anteriormente, no te rendiste, luchaste por tu mamá, la ayudaste y la apoyaste. Es verdad que tu mamá no estuvo en muchos momentos importantes de tu vida, pero ella te está apoyando en Nuestra Belleza Latina, te está apoyando tanto que está aquí. Vamos a darle la bienvenida a tu mamá”, fueron las emocionantes palabras de Espinoza antes de presentar a la madre de Génesis Suero sobre el escenario de la sexta gala de NBL 2021.

“Te amo, mi reina. Perdóname por todos esos momentos difíciles que te hice pasar. Yo te pido mucho perdón, mi amor. Perdóname, mi reina”, fueron las palabras de Doña Agustina mientras lloraba desconsoladamente con su hija en el emotivo reencuentro que despertó un sinfín de emociones, tanto en los talentos de Nuestra Belleza Latina como en el resto de semifinalistas de la duodécima temporada.

Suero le confesó a Alejandra Espinoza que trabajó muy duro para poder ayudar a su madre a recuperarse del alcoholismo y de esta manera, poder traerla a los Estados Unidos para que viviera con ella tras varios años distanciadas como consecuencia de la agridulce experiencia que ambas vivieron en un momento crucial de sus vidas.

“La prioridad de mi vida era ayudar a mi mamá y traerla a los Estados Unidos. Si yo no ayudaba a mi mamá, yo sentía que la vida no me iba a premiar, y por eso estoy aquí hoy. Yo sé que Dios me dio esto porque yo lo di todo por mi mamá y estoy muy agradecida de que me hayan traído a mi mami”, afirmó la dominicana con lágrimas en los ojos para agradecer a la producción de NBL por la grata sorpresa.