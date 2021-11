¿Quién fue la cuarta candidata eliminada en Nuestra Belleza Latina 2021?

En la sexta gala de Nuestra Belleza Latina 2021, la modelo Clauvid Dály se despidió de la competencia al convertirse en la cuarta candidata eliminada dentro del reality show de Univision.

Los miembros del jurado, Daniella Álvarez, Jomari Goyso, Adal Ramones y Giselle Blondet, despidieron con nostalgia a Dály, a quien consideraron una de las participantes más completas dentro de la duodécima temporada de NBL.

Goyso, uno de los jueces más críticos de NBL, dio a conocer que la participante dominicana posiblemente no había conectado con los televidentes por su miedo a romper con la perfección que transmitía en cada una de las galas de la competencia.

“Clauvid, creo que has hecho todo bien, pero tienes que romper la perfección. Si continuas, no tengas miedo. Necesitas brindar algo nuevo para que la audiencia conecte con vosotros, eso es importante”, aseguró el fashionista español segundos antes de que se diera a conocer el nombre de la cuarta eliminada de NBL 2021.

Adal Ramones anunció el nombre de la candidata salvada durante la sexta gala de NBL 2021

Las dominicanas Génesis Suero y Clauvid Dály se disputaban el último lugar entre las seis semifinalistas de NBL 2021. Sin embargo, solo una de ellas podía continuar a la siguiente fase de la competencia de Univision.

Adal Ramones dio a conocer el nombre de la candidata que había sido salvada por parte de los miembros del jurado calificador: “Esta decisión ha sido sumamente difícil y dolorosa, muy dolorosa. Sabíamos que al acercarnos a la semifinal iba a pesar más y la decisión la hemos tomado en conjunto, y hemos decidido que la participante que esta noche se salva y automáticamente se convierte en la sexta y última semifinalista es… Génesis Suero”.

Alejandra Espinoza le dedicó unas conmovedoras palabras a Clauvid Dály

Tras darse a conocer que Clauvid Dály era la candidata que salía de la competencia, Alejandra Espinoza le dedicó unas emotivas palabras a la joven dominicana, quien conquistó a muchos televidentes con su indiscutible talento, carisma y humildad.

“Clauvid, ¿qué te puedo decir? Eres un mujerón. Eres hermosa no solamente por fuera sino por dentro también. Yo estoy dos mil por ciento segura que te espera un gran futuro allá afuera, sé que estás orgullosa de todo lo que lograste”, dijo Espinoza antes de despedir a Dály con grandes aplausos sobre el escenario de NBL 2021.

Clauvid Dály se mostró agradecida por su desempeño en NBL 2021

Clauvid Dály se mostró muy agradecida al ofrecer sus primeras palabras tras darse a conocer que fue eliminada del afamado reality show de Univision: “Muchísimas gracias a los jueces por brindarme esta plataforma. Para mí fue una experiencia espectacular y voy a seguir viéndolas (al referirse a sus compañeras en la competencia)”.

En una video exclusivo en el perfil en Instagram de Nuestra Belleza Latina, Dály también se pronunció sobre su salida del reality show: “Hoy salí de la competencia, se siente horrible; pero fue una experiencia muy bonita. Creo que el público me llegó a conocer un poco más y me encantó todo. El mensaje que les dejo a mis compañeras es que se lo gocen, que lo disfruten y ya falta poquito para que coronen a una reina. Me llevo nuevas experiencias, nuevas amistades, aprendí muchísimo sobre la televisión y tengo una nueva visión de la vida y de crecimiento, eso nunca se me va a olvidar”.