Gabriel Coronel hace revelaciones sobre regreso de Nuestra Belleza Latina

En septiembre próximo el reality show Nuestra Belleza Latina volverá a la televisión, luego de tres años de ausencia, y aunque la mayoría de los detalles del programa todavía no salen a la luz, Univisión ha revelado entre otras cosas que Gabriel Coronel será una de sus grandes estrellas.

El actor venezolano de 34 años hizo revelaciones sobre lo que habrá con su inclusión al programa, donde será el encargado de presentar todo lo que ocurra en el show detrás de cámaras, y allí en bambalinas, asumiendo el rol que en otras ediciones anteriores tuvo Alejandra Espinoza, quien este año será la conductora oficial del programa. Coronel llevará a los televidentes información de viva voz de las concursantes.

Y mientras Univisión termina de revelar datos del programa que los fanáticos se mueren por saber, como quiénes serán los dos jurados que se sumarán a la ex Miss Colombia, Daniella Álvarez y al fashionista Jomari Goyso, cuándo arrancará exactamente el programa en septiembre, cuánto durará, cuáles serán los premios esta temporada, qué retos deberán enfrentar las participantes y obviamente y lo más importante, quiénes fueron las candidatas seleccionadas, el canal compartió un video de Gabriel Coronel hablando del show.

En el clip, compartido en la cuenta oficial de Nuestra Belleza Latina, se aprecia al galán venezolano explicando el papel que jugará en la competencia.

“Hola familia, soy Gabriel Coronel, y esta temporada de Nuestra Belleza Latina, seré parte de ustedes. Sí, voy a estar llevándoles todo lo que suceda detrás del escenario”, comentó Coronel.

El artista venezolano, quien recientemente brilló en Premios Juventud, reveló abiertamente que su trabajo detrás de escena va más allá de solo entrevistar a las concursantes, y serácómplice de las chicas.

“Y no solamente eso, me siento muy honrado de estar ahí, porque voy a ser cómplice de cada uno de los sueños de todas las participantes, así que quiero que me acompañes en esta temporada para que sea única y especial. Nos vemos pronto. Besos”, concluyó el actor y cantante.

Tras el mensaje de Coronel, que hasta el momento han visto más de 35,000 seguidores de la cuenta del reality en Instagram, los mensajes de emoción de los fans del venezolano no se hicieron esperar.

“Que bello verte en NBL”, “Genial! Felicidades!! 👏👏”, “Bello, Arriba Venezuela” y “Tu serás lo único bueno y refrescante de ese programa 😍😍”, fueron algunos comentarios que surgieron en la red. “Yo querré ver a las candidatas pero en el fondo lo veré por ti @gabrielcoronel ❤️éxitos en este nuevo proyecto”, dijo otro fan.