Francisca Lachapel hizo llorar a sus fans con este video de su bebé: ¿Qué pasó?

El pasado 7 de julio Francisca Lachapel hizo realidad uno de sus mayores anhelos y se convirtió en mamá de un varoncito, a quien llamó junto a su esposo, Gennaro Antonio, lo que la tiene saltando de felicidad.

Y aunque la simpática ex Nuestra Belleza Latina, tiene acostumbrados a sus fieles seguidores a hacerlos reír mucho, esta vez logró mover las fibras más internas de sus fans, y los conmovió hasta el llanto, pero por un tierno gesto que tuvo, relacionado con su bebé.

La exreina dominicana, compartió un emotivo video en sus redes sociales, en el que dejó ver sus dotes de cantante, interepretando el tema “Nueves meses”, de Mario Domm, y allí narró con imágenes, paso a paso la llegada de su primogénito, desde el momento en que se enteró que estaba embarazada, hasta el díá en que tuvo a su niño en brazos.

Las imágenes enternecieron a los fans de la presentadora de Despierta América, que pudieron presenciar momentos mágicos en la vida de la comunicadora, como el día en que le anunció a su madre que estaba embarazada, junto a su esposo, Francesco Zampogna, la manera en que fue creciendo su bella barriguita y los mimos de su esposo.

“Creo que esta canción describe Perfecto cómo fue el proceso para mi. Gracias a una amiga muy loca que tengo que se llama @ordunatania pudimos conseguir la música original de la canción, Mario fue muy lindo y nos lo permitió. Y ella, la loca amiga que les cuento, armó estudio de grabación en su casa y le pude poner mi voz”, comentó Lachapel en su Instagram, donde compartió el clip.

“Ustedes saben que yo no soy cantante pero no pude dejar la oportunidad de revivir los momentos más especiales de mi embarazo con esta hermosa canción”, agregó Francisca sobre el tierno video, que le llegó al corazón a sus seguidores y los hizo estallar en lágrimas de amor.

“😢😢😢que belleza !!!! Dios mío !!!! Lluvia 🌧 de puras bendiciones!”, “Wow que belleza 🥲🥲🥲 Muchas bendiciones Fran! Dios los bendiga grandemente!”y “No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar 😢😢😢”, fueron algunos de los mensajes que los seguidores de la exreina le manifestaron tras ver el tierno clip.

“Tan Bella.. me hiciste llorar 😢, yo no puedo embarazarme y verte a ti me dia alegría por ti, porque eres una mujer muy linda en todos los aspectos. Que Dios y los ángeles cuiden de ti y tu bebe.❤️❤️ y a tu linda familia… 🙌❤️…”, comentó otra fan fiel de Francisca. Mientras que una más agregó: dijo: “Wowwww que voz más Bella!! 💖 que video más hermoso 😍 Wow que emotivo 🥲 todo y tú 😍😍😍 wow Dios los bendiga cada día más 🙏💕”.

“Aquí les dejo unas cuántas fotos donde pueden ver lo que vivimos el miércoles 7 de julio, cuando mi pechocho decidió venir al mundo. 😍🥰🙏🏽 ¡Los quiero mucho”, agregó la exreina.

Tras la publicación, que en solo un par de horas recibió más de 124 mil “likes”, amigos personales y fanáticos de la animadora de Univisión corrieron a felicitarla por su bello hijo y le mandaron todo tipo de mensajes de cariño y aprecio.

El bebé nació en Miami el 7 de julio, dos días antes de lo planeado, en un parto tranquilo, donde madre e hijo estuvieron en perfectas condiciones.