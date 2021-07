Francisca Lachapel le canta a su hijo: ¿Qué la motivó?

Francisca Lachapel está viviendo una de las etapas más felices de su vida tras el nacimiento de su primogénito Gennaro, fruto de su matrimonio con el empresario italiano Francesco Zampogna.

Pocos días después del nacimiento de su hijo, Lachapel sorprendió a sus miles de seguidores en la plataforma de Instagram al mostrar una vez más sus habilidades para el canto en un sorprendente vídeo que recopila los momentos más trascendentales de su etapa de embarazo.

La talentosa estrella dominicana versionó el tema musical “Nueve meses” de la agrupación mexicana Camila para inmortalizar cada una de las experiencias que vivió a lo largo de su primer embarazo.

“Durante mi embarazo me enamoré de esta canción. Es de Mario Domm de Camila. Creo que describe perfecto cómo fue el proceso para mí”, aseguró Francisca Lachapel en el texto de la publicación que contó con más de 447 mil reproducciones en Instagram.

Lachapel también admitió que contó con la colaboración de la productora Tania Orduña para poder hacer realidad su sueño de interpretar uno de sus temas musicales preferidos en su etapa de embarazo: “Gracias a una amiga muy loca que tengo que se llama Tania Orduña pudimos conseguir la música original de la canción. Mario fue muy lindo y nos los permitió. Y ella, la loca amiga que les cuento, armó un estudio de grabación en su casa y le pude poner mi voz”.

Personalidades como Olga Tañón, Carolina Sandoval, Gelena Solano y Aleyda Ortiz reaccionaron a la publicación de Francisca Lachapel: “Mi reina, el milagro de la vida. Lo mejor que nos puede pasar a todas. Francisca, sencillamente hermosa interpretación”, “Muchas bendiciones, un vídeo muy hermoso”, “Wow, qué emotivo todo y tú. Wow, Dios los bendiga cada día más”, “Qué belleza. Dios mío, lluvia de puras bendiciones”.

¿Cuándo nació el hijo de Francisca Lachapel?





Play



"Soy la mujer más feliz": Francisca Lachapel da detalles del nacimiento de su bebé A tan solo horas de convertirse en mamá, Francisca habló vía telefónica con su familia de Despierta América para dar en exclusiva todos los detalles del nacimiento de Gennaro. Los orgullosos tíos querían saberlo todo, y Francisca no pudo contener la emoción al describir ese primer encuentro con su bebé, fruto del amor de su… 2021-07-08T14:57:03Z

Francisca Lachapel y su esposo, Francesco Zampogna, le dieron la bienvenida al pequeño Gennaro Antonio Gamelier Zampogna durante el pasado miércoles 7 de julio en un reconocido hospital de la ciudad de Miami.

En una reciente transmisión de “Despierta América”, la intérprete dominicana dio a conocer que su hijo nació a través de parto natural y pesó 8.4 libras

“Soy la mujer más feliz de la tierra. Yo no pensé que el corazón se te puede llenar de amor tan rápido, es algo que no se puede describir con palabras. Muy emocionada, muy agradecida, me siento muy bendecida”, afirmó Lachapel en el show televisivo de Univision al referirse a lo feliz que se siente por el nacimiento de su primogénito.

¿Cuánto tiempo de casados tienen Francisca Lachapel y Francesco Zampogna?

Francisca Lachapel y Francesco Zampogna formalizaron su unión en matrimonio en el mes de diciembre del año 2019. En ese momento, la feliz pareja estuvo acompañada por sus familiares en una ceremonia muy íntima que se celebró en la ciudad de Naples en Florida.

Después de celebrar su boda en Naples, Lachapel y Zampogna tenían planeado contar con la presencia de sus familiares y amigos en una ceremonia en Italia, pero sus planes fueron pospuestos como consecuencia de la pandemia del Coronavirus.

Gennaro Antonio Gamelier es el primer hijo en común de la pareja que han estado juntos desde el mes de mayo del año 2018.