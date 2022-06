El video de Francisca Lachapel que causa furor en las redes

Francisca Lachapel es una de las reinas de Nuestra Belleza Latina con el mayor número de seguidores en la red social de Instagram, por lo que sus videos suelen generar furor en las plataformas digitales.

En una reciente publicación en su perfil en Instagram, Lachapel enterneció a sus miles de seguidores al compartir un video que mostraba cómo le enseñaba a su pequeño hijo Gennaro a pronunciar la palabra “bachata”.

Orgullosa de sus raíces dominicanas, Francisca se escuchaba muy feliz mientras su hijo pronunciaba la palabra “bachata”, un género musical que caracteriza a la República Dominicana.

“Bien dicen que hay que enseñarlos desde chiquitos. Próximo paso que aprenda a bailarla”, escribió la conductora del show Despierta América en su publicación en Instagram.

Francisca también mencionó en su publicación en Instagram que su primogénito se encuentra en una etapa en donde suele repetir todas las palabras que le dicen: “Es maravilloso ver a los hijos crecer, Gennaro está en una etapa que repite todo. Parece cotorrita”.

La publicación en la red social de la reina de Nuestra Belleza Latina tuvo más de 155 mil ‘likes’ y alrededor de 8550 comentarios.

“Tiembla Romeo Santo”, “Está de morir, muñeco hermoso”, “Qué cosita más hermosa”, “Qué hermoso”, “Dios lo bendiga, inteligente como su madre”, “Como le brillan esos ojitos a ese dominicanito”, “Lo más bello que veremos hoy”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de Francisca.

Francisca Lachapel y su esposo, el empresario italiano Francesco Zampogna, le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos en el mes de julio del año 2021.

El pequeño, quien lleva por nombre Gennaro Antonino Gamelier, nació el 7 de julio del año 2021 en un hospital de la ciudad de Miami.

De acuerdo con el sitio web de Univision, el hijo de la estrella dominicana nació a través de parto natural y peso 8.4 libras.

Francisca quiere tener más hijos

En una entrevista exclusiva con la revista HOLA! USA, Francisca Lachapel reveló que desea tener más hijos tras el feliz nacimiento de su primogénito Gennaro.

“En el embarazo yo no me sentí tan bien y yo pensé que después del embarazo yo jamás me volvería a embarazar yo decía, ‘esto no es como me dijeron…’ pero a mí ya se me olvidó eso, estoy ready para embarazarme y tener el otro, ¡te lo juro! Es que es tanta la felicidad que dan los hijos”, expresó Lachapel en su entrevista con la revista en el mes de diciembre de 2021.

La conductora del show ‘Despierta América’ de Univision también le reveló a la revista HOLA! USA que se siente completamente plena después de convertirse en madre por primera vez.

“Contentísima, cansada, cayéndome de sueño, pero viviendo los mejores días de mi vida. Aprovechando lo más que puedo con mi muchachito, con Gennaro, y de verdad en un momento súper interesante donde me siento plena, me siento feliz, como que nació una nueva Francisca”, afirmó.

Francisca Lachapel y Francesco Zampogna han estado casados desde el mes de diciembre del año 2019 y no descartan la posibilidad de formar una familia hasta de tres hijos, tal y como expresó la reina de Nuestra Belleza Latina en su entrevista con HOLA! USA.