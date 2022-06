El tierno mensaje de Alejandra Espinoza a su esposo: ¿Qué sucedió?

Alejandra Espinoza y su esposo, el coreógrafo Anibal Marrero, son unas de las parejas más estables en la industria del entretenimiento en español. Espinoza y Marrero han estado casados desde el año 2011 y son padres de un hijo en común.

En una reciente publicación en su perfil en Instagram, la presentadora de televisión mexicana honró a su amado esposo con un tierno mensaje por el Día de los Padres 2022.

“Yo sé que fue ayer, pero yo te celebro cuando yo quiero. PAPÁ-cito o sea SIEMPRE 🫶 I love you forever. No sé si eres el mejor papá y tampoco sé si yo soy la mejor mamá pero lo que tengo claro es que somos un GRAN equipo y juntos estamos criando a un hermoso ser humano del cual estamos muy orgullosos, así que algo estamos haciendo 😊 Te amamos mi vida❤️ #TeAteam”, escribió Espinoza en la publicación en Instragram.

El Día de los Padres se celebró el pasado domingo 19 de junio en los Estados Unidos. Sin embargo, Alejandra Espinoza le expresó sus felicitaciones a su esposo, Anibal Marrero, a primeras horas de este lunes 20 de junio.

Espinoza acompañó su publicación en Instagram con fotografías de inolvidables viajes que ha realizado en compañía de Marrero y de su hijo, el pequeño Aiden Matteo.

“Te adoro My Love!! Mi Lula… Son todo para mí… Los amo de una forma indescriptible… Gracias por ser LA MEJOR”, fue la romántica respuesta de Marrero ante la publicación de su afamada esposa.

La publicación de Alejandra Espinoza en la red social de Instagram contó con más de 24 mil ‘Likes’ y las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar.

“Hermosa familia”, “Muchas bendiciones”, “Bendiciones a tan bella familia”, “Me encanta verlos juntos, Dios los proteja siempre”, “Una hermosa familia de grandes emociones”, “Qué bonito mensaje, que ese amor dure para siempre y que Dios bendiga su matrimonio”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Espinoza.

Alejandra Espinoza y Anibal Marrero: ¿Cuánto tiempo tienen casados?

A casi once años de unir sus vidas en matrimonio, Alejandra Espinoza y Anibal Marrero siguen siendo un ejemplo de una verdadera historia de amor dentro de la industria del entretenimiento.

Espinoza y Marrero se juraron amor eterno en una ceremonia cristiana que se celebró en el mes de septiembre del año 2011 en Bayamón, Puerto Rico.

De acuerdo con información reseñada por People en Español, la boda fue muy íntima con la presencia de tan solo 120 invitados, entre familiares y amigos que los acompañaron en uno de los días más importantes de su vida.

Si bien es cierto que tanto Marrero como Espinoza pertenecen a la industria del entretenimiento, la pareja ha sabido mantener su matrimonio completamente alejado de cualquier tipo de escándalo.

¿Cuánto hijos tiene la pareja?

Alejandra Espinoza y Anibal Marrero son padres de un solo hijo en común: Aiden Matteo Marrero Espinoza, quien en la actualidad tiene siete años de nacido.

Popularmente conocido por su segundo nombre, Matteo, nació a las 5:28 PM del 11 de abril del año 2015. El primogénito de Espinoza y Marrero midió 20 pulgadas y pesó 7 libras con 14 onzas.

En una transmisión en vivo en las redes sociales de Univision, la estrella mexicana reveló que se le ha dificultado tener más hijos: “Si yo no tengo otro hijo no es porque yo no quiera, es porque no he podido. Llegó un momento en que yo ya lo acepté. Ya no lloro cuando lo cuento y ya no me siento mal cuando lo expreso”.

En una entrevista con Jomari Goyso en el año 2021, Alejandra Espinoza reveló que sufrió un aborto espontáneo cuando su primogénito tenía dos años de nacido.