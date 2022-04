Video: Francisca Lachapel hace pasar tremendo susto a su madre ¡Mira su reacción!

Francisca Lachapel hizo gala de sus dotes de actriz para jugarle una broma a su querida madre. La dominicana, quien se encontraba en proceso para obtener la ciudadanía norteamericana, llegó con cara de tristeza a su casa y le contó muy afectada a su madre que no había pasado el examen requerido.

La escena, que fue grabada por la malvada presentadora de televisión, tuvo lugar en la cocina de su hogar. Rápidamente se ve cómo la cara de doña Divina Montero se descompone y la invade la preocupación.

Al ver entrar a su hija tan triste a la cocina, doña Divina, quien estaba esperando ansiosa su llegada para saber cómo le había ido en el examen requerido para obtener la ciudadanía, le preguntó a Francisca: “¿Se quemó?”. “Me quemé”, respondió la ex reina de Nuestra Belleza Latina, con cara de haber fracasado.

La tristeza y preocupación se hacen visibles en el rostro de la apesumbrada madre. “Ay Díos mío, no me diga eso. ¿Qué pasó?”, le pregunta. “No sé, no pude responder las preguntas”, le dice Francisca continuando con su actuación.

Cuando la dominicana le comunica que sí pasó, el alma le vuelve al cuerpo a doña Divina, quien no se contiene de abrazar emocionada a su famosa hija, y ambas estallan en risas de alegría por la buena noticia.

“Mañana es un día importante para mí, me convierto oficialmente en ciudadana de este país que me ha dado tantas oportunidades. Mañana soy Dominico- Americana. Miren la reacción de mi mamá cuando le dije que no había pasado el examen requerido”, escribió Francisca al compartir el video con sus más de 3,5 millones de seguidores de Instagram.

Rápidamente su público comenzó a felicitar a madre e hija. “¡Otro logro más! ¡otro sueño hecho realidad!. Dios te siga bendiciendo muchísimo”, “¡Qué belleza que Divina! siempre tan preocupada de su niña. Me alegra. Luego a pedir a tu mami”, y “¡Muchas Felicidades! Te lo mereces Francisca, eres inspiración para el mundo”, fueron algunos de los más de 800 comentarios que le dejaron.

La vida le sonríe a Francisca Lachapel, además de encontrarse disfrutando a mil a su hijo Gennaro, de 9 meses, se encuentra preparando su ansiada boda religiosa en República Dominicana junto a su esposo Franceso Zampogna, tras haberse visto obligados a aplazarla hace ya dos años producto del Covid.

“Sí, me voy a casar, tengo que cerrar ese capitulo en mi vida. Ya me casé por el civil, pero nos falta la boda religiosa y la fiesta grande”, anunció a fines del año pasado Francisca durante su participación en el podcast “Sin Rodeos” que conduce su amigo Jomary Goyzo.

“No me cabe la emoción en el pecho, porque empezó la cuenta regresiva para ese día tan especial en mi vida: el día de mi boda, y estoy justo ahora preparando la lista de regalos, el famoso registro”, señaló recientemente en un video que compartió en redes sociales. ¡Un motivo más para celebrar en grande!