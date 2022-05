Fotos: Francisca Lachapel muestra increíble transformación de su cuerpo

Francisca Lachapel compartió una imagen del antes y después de su dieta. El resultado a la vista es impresionante. En las imágenes la conductora de televisión de Univisión aparece usando la misma ropa y en la misma pose, pero una es con fecha agosto de 2021 y la otra es de mayo 2022.

“A pocos días de mi boda quiero compartir con ustedes este antes y después. De verdad que el trabajo, la dedicación y la entrega tienen su recompensa. Fue muy emotivo para mi, cuando vi estas fotos. Solo viéndolas una al lado de la otra pude darme cuenta de cuánto había recorrido, y pude apreciar de verdad el cambio. Sinceramente miro a la Francisca de la izquierda y recuerdo que se sentía presionada por una sociedad que le exigía ser una mujer perfecta y en un momento llegó a pensar que nunca se recuperaría y sentía miedo. Y luego veo a la Francisca de la derecha que, aunque todavía no es el final, se siente muy cómoda con su cuerpo tal cual está y muy orgullosa del trabajo realizado, de su valentía y enfoque”, escribió claramente orgullosa la feliz madre de Gennaro.

Francisca admitió que tuvo bastante ayuda para lograr su pérdida de peso luego de haber dado a luz a su primer hijo, quien tiene solo 10 meses, y aprovechó la ocasión para dar las gracias correspondientes a cada uno de sus aliados. “Es muy cierto que las grandes cosas no se logran solos, y yo tuve los mejores aliados. @yaspersonaltrainer gracias por estar conmigo desde el primer día, por motivarme, por venir a entrenar conmigo tarde en las noches, por tu control y por tu fe en mi.@alejandrochaban @yesyoucan gracias por ser ese amigo fiel, por darme las herramientas y enseñarme el verdadero camino de un estilo de vida saludable.Gracias por ayudarme a completar mi meta y acompañarme en el proceso de recuperarme a mi misma”, concluyó.

La dominicana, de 32 años, confesó que durante su embarazo no lo pasó bien, en parte, porque engordó 80 libras. “Durante mi embarazo estaba deprimida, hiper mega sensible, y ahora me doy cuenta. Por romantizar las ideas. Yo entiendo que hay mujeres que se ven espectaculares cuando están embarazadas, pero es un grupo selecto de mujeres, la mayoría se engorda, tiene esos problemas hormonales o se la pasa en una cama o no sintiéndose bien todo el tiempo. Yo fui de ese grupo, que solo quería dormir, que se sentía bastante fea. Me sentía muy mal y ahora que salí de eso me doy cuenta que estaba deprimida en el embarazo. Fue totalmente diferente en el postparto, ha sido espectacular”, reveló durante su participación en el podcast de Jomari Goyzo.

Hoy la ex reina de Nuestra Belleza Latina se ve radiante. Además de haber bajado de peso y de disfrutar al máximo la maternidad, prepara su esperada boda con el empresario italiano Francesco Zampogna, en su natal República Dominicana.