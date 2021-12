Francisca Lachapel muestra cómo luce seis meses después de dar a luz: [Foto]

En julio pasado Francisca Lachapel hizo realidad uno de sus grandes sueños: se convirtió en madre por primera vez. Y aunque la maternidad tiene a la preciosa dominicana saltando de dicha, pues el pequeño Genaro ha colmado su vida de muchas bendiciones, al mismo tiempo la conductora de televisión ha revelado que ha estado dando una dura pelea para poder recuperar su figura y eliminar las libras de más que le dejó el embarazo.

Y seis meses después de haber dado a luz, la ex Nuestra Belleza Latina mostró que la recuperación de su peso habitual va por buen camino, pues lista para comenzar a celebrar las fiestas navideñas, la ex Nuestra Belleza Latina luce simplemente espectacular.

Así lo dejó ver la dominicana en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotografías, en las que presumió de su figura, ataviada en un vestido negro, de corte largo, con una pequeña abertura a la altura de la falda, que le imprimió un detalle sensual.

La imagen fue captada en medio de una celebración con varios de sus amigos de Univisión, y a través de su mensaje aprovechó para hacerle publicidad a Amazon.

“¡Mi gente, qué noche tan bonita! Deslicen para que vean lo bien que la pasamos y es que ya comenzó la época festiva y con eso llegó el tener que preparar los regalos para toda la familia. Para ahorrarme tiempo y dinero, todos mis regalos este año los compre en @Amazon porque tienen miles de opciones disponibles a los mejores precios”, dijo Francisca.

“Además buscar regalos para tu gente querida es demasiado fácil gracias a las guías de regalos festivas que están organizadas por categorías, edades y presupuesto en amazon.com/regalosparatodos. No pierdan más tiempo y aprovechen de todas las ofertas que Amazon tiene para que puedan realizar sus compras fácilmente, en español y si tienen la membresía de #AmazonPrime también cuentan con envíos gratis. #entregandosonrisas”, agregó la reina consentida de Univisión.

Los comentarios halagadores para la exreina de belleza no se hicieron esperar y sus fans le manifestaron que luce muy hermosa y muy sin duda en unos pocos meses volverá a recuperar la figura que ella ha dicho que desea volver a tener.

Así lo manifestó Francisca hace un par de meses en su Instagram, donde se sinceró sobre lo que siente al ver los cambios que la maternidad hizo en su cuerpo, y donde a pesar de declararse feliz con su bebé, admitió sentirse muy rara con su nueva figura, tras mostrar una foto con su sobrepeso.

“Me encantaría decirles que es un #tbt😂 perooooo no, esa soy yo, justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro. Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo”, dijo Francisca en su honesto mensaje. “El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio, así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero dare lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!💪🏽. A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”.

