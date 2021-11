Finalistas de NBL respondieron así a la pregunta más difícil: ¿Quién lo hizo mejor?

Con el pasar de las horas, las cuatro finalistas de Nuestra Belleza Latina no pueden ocultar la emoción de haber llegado a la gala final del reality show de Univisión, y aunque cada una de ellas quiere ganar el concurso y alzarse con la corona y el contrato de trabajo de un año con Univisión, Génesis Suero, Fabién de la Concepción, Sirey Morán y Lupita Valero debieron responder a la pregunta más difícil de todo el certamen.

Más allá del deseo de cada una de las chicas de convertirse en la próxima Nuestra Belleza Latina, cada una debió imaginarse por un momento a quién de sus compañeras elegirían como ganadora, si cada una de ellas no fuera la afortunada.

La mayoría de las cuatro finalistas quiso ser diplomática en sus respuestas, una de ellas se arriesgó a mostrar su apoyo hacia una de sus competidoras y otra optó por salir avante a la difícil pregunta, mencionando a una de las chicas que ya no está más en el certamen.

“Si no gano yo, quiero que la corona la gane obviamente esa persona a la que el público ha escogido”, mencionó Sirey Morán, dejando ver que apoyará plenamente la decisión que tomen los televidentes con sus votos, aun si no es ella la elegida.

La hondureña, quien suena como máxima favorita, no quiso dar un solo nombre y dijo sin embargo, que considera que cualquiera de sus rivales merece el título.

“Creo que todas las chicas que están conmigo en el top cuatro son mujeres que pueden hacer un excelente trabajo, y bueno, les deseo mucha suerte para las cuatro, porque no sabemos quién va a ganar”, dijo la bella catracha.

Génesis Suero prefirió darle su respaldo a otra de las archifavoritas para ganarse la corona.

“Si yo, Génesis Suero, no gano la corona, me gustaría que la corona la gane Fabién, una chica luchadora, igual que yo”, dijo la guapa dominicana, de manera directa y escueta.

Lupita Valero dio una respuesta mucho más amplia que sus compañeras, pero no manifestó su voto de apoyo a ninguna en concreto.

“Si Lupita Valero no gana la corona, quien tendría que ganar esa corona podría ser cualquiera de mis compañeras, cualquiera de las tres. Han luchado tanto por estar aquí, y abanderan historias tan bonitas, que esa corona le caería bien a cualquier país”, dijo la preciosa mexicana.

“Pero lo más importante es que esa corona sirve para empoderar a la mujer que la lleve puesta y también para dirigir un pueblo. Así que si gana Génesis, si gana Fabi, si gana Sirey, las tres compartirían esa corona conmigo y así igual yo, compartiría esa corona con ellas. Aquí en Nuestra Belleza Latina, todas se hacen reinas y todas nos vamos siendo una”, agregó Lupita.

Fabién de la Concepción recordó a una de sus grandes amigas, quien fue eliminada el domingo pasado, y no solo dijo que esa corona se la daría a ella, sino también a las que se han ido del show, pero no hizo referencia a ninguna de sus competidoras finales.

“Bueno, si yo no gano esta corona de Nuestra Belleza Latina, me hubiese gustado mucho que se la hubiese ganado mi Jacky. Pero, obviamente, mi Jaky ya no está aquí con nosotros. Pero si yo gano esta corona, la voy a compartir con ella”, dijo la simpática cubana.

“Con todas mis chicas que se fueron (la compartiría), con todas mis chicas, que éramos una desde que éramos 20, con todo el pueblo precioso, con todos los latinos que me han acompañado en esta competencia. Así que, únanse conmigo, y vamos por eso”, concluyó Fabién.

Dinos quién de las 4 finalistas crees que contestó de manera más sincera.