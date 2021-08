Famosos salen en apoyo a Francisca Lachapel: ¿Qué pasá con la exreina?

Francisca Lachapel sorprendió a todos sus fans de Instagram, luego de publicar una fotografía sin filtro alguno, en el que enseñó que, casi dos meses después de haber dado a luz a su hijo Genaro, mantiene todavía gran parte del peso que ganó en su embarazo.

Y a pesar de que su mensaje fue honesto, y la mayoría de sus seguidores lo aplaudió, por no ocultar la figura post-parto que tiene ahora, en él la exreina dominicana confesó que no se siente segura con la manera en que ahora luce su cuerpo, lo que generó una estampida de famosos, entre ellos varias ex Nuestra Belleza Latina, que reaccionaron a su publicación, con frases de apoyo y admiración.

“Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo”, se sinceró la conductora de televisión, tras compartir su foto. “Me encantaría decirles que es un #tbt😂 perooooo no, esa soy yo, justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro.

Jomari Goyso, juez de Nuestra Belleza Latina, que regresará a la pantalla el 26 de septiembre, y amigo personal de Francisca Lachapel, fue de las primeras celebridades en saltar al ruedo con elogios hacia la exreina. El maquillador valoró su valentía para ayudar a que otras muejres tengan confianza en ellas.

“Así se empodera a otras mujeres!! Rompiendo el estereotipo y siendo real, aunque a la sociedad no le guste la realidad!!! 🙌 love u very proud of you!!!”, comentó el fashionista de Univisión.

La exconductora de televisión Charytin Goyco, también le dio aliento a la dominicana, y le narró su historia con su último embarazo.

“Tranquila!! Cuando tuve mis mellizos me quedaron 150 libras en el cuerpo de más. Me costó sangre, pero los guerreros de verdad conseguimos todo lo que nos proponemos. Tú eres una guerrera bárbaraza, y sé que lo vas a lograr a tu propio paso Amén!!!! 🙏🙏❤️💕❤️”, dijo la simpática rubia.

El reconocido Niño Prodigio se sumó a las voces de apoyo, y hasta aprovechó para darle un consejito.

“Querida, en 3 meses estarás más bella que nunca, eso es pura agua y se va de tu cuerpo. Por la mañana tomas un Limon amarillo en agua caliente en ayunas por un mes y verás los resultados”, dijo el vidente.

Ana Patricia Gamez, quien ya ha tenido la experiencia del embarazo, le recomendó gozarse incluso este momento en que su cuerpo luce distinto a lo que ella desearía.

“Es un proceso, disfrútalo, tenle paciencia, procreaste un ser maravilloso que cuando menos pienses te dirá Te amo Mamá ❤️ Te conozco y se que vas a queda igual o mejor que antes!!”, dijo la exreina mexicana.

Clarisa Molina le dijo a Francisca: Daleeeee mi Fran!!!!! ❤️👏👏👏👏👏👏 mi total admiración!!! 😍”, mientras que Aleyda Ortiz agregó: “Dale que tú puedes 💪🥳🙌🤩”.

La recién madre mencionó sin embargo, que ya inició su proceso para perder peso y recuperar su figura habitual, y destacó que a pesar de que no ha sido nada fácil luchar contra esas libritas a las que quiere decirle “adiós”, esta llena de gozo con la llegada de su hijo Genaro.

“El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio, así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero dare lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!💪🏽”, comentó la esposa de Francesco Zampogna, quien envió un mensaje a las madres. “A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”.