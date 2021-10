Dhanna Barnique no se quedó callada tras eliminación de Nuestra Belleza Latina

Este domingo se conoció la decisión del público sobre la décima concursante que ingresó a la Mansión de Nuestra Belleza Latina, y mientras la suerte acompañó a la cubana Fabién de la Concepción, la tristeza fue para la venezolana Dhanna Barnique, quien debió decirle adiós a la competencia tras ser eliminada.

Y en medio del dolor que le produjo el anuncio de los resultados, la preciosa candidata, a quien muchos fans esperaban ver avanzando más lejos, abrió su corazón y dijo cómo se siente con el resultado.

Con evidente tristeza, pero tomando las cosas por el lado positivo, Dhanna aprovechó una corta entrevista que le hicieron en el set a su salida del programa, y allí agradeció al show por haberla tomado en cuenta.

“De Nuestra belleza Latina me llevo una gran experiencia. Aprendí muchísimo, me divertí muchísimo en cada reto, en cada ensayo. No puedo hablar mucho, porque soy muy sentimental, soy Piscis…”, dijo la competidora en medio de lágrimas.

La venezolana destacó que lo mejor que vivió dentro de las pocas semanas que estuvo en Nuestra Belleza Latina fue la convivencia con sus compañeras y el equipo del reality.

“Nada, me llevó la gran experiencia de compartir con chicas de diferentes países, costumbres, maneras de converar, de comunicarse”, mencionó la caraqueña en el video comaprtido por la cuenta oficial de Nuestra Belleza Latina en Instagram.

“Estoy súper agradecida con la producción, con el jurado y con la gente que votó por mí, así que, esto que está aquí, no termina, Danha continúa y sé que encontraré mi rumbo de cumplir mis sueños y llegar lejos”, agregó la exconcursante con mucho positivismo.

Y al ser interrogada sobre con quién de sus compañéras se llevó mejor y a quién extrañará más, la joven eliminada no eligió a ninguna en especial, pero dijo que les deseaba lo mejor.

“A todas, en general. La verdad que con todas tuve la oportunidad de conversar, de conocer su historia, así que les deseo éxitos a todas”, dijo la modelo.

Como era de esperarse, la eliminación de Dhanna Barnique generó ruido en las redes sociales, donde los seguidores de la joven venezolana mostraron su inconformidad por la decisión.

“Ella es mejor candidata que varias que ya están en la mansión… sin comentarios”, “Esa era la reina”, “Uyyy eso me duele mucho😢. Ella se me parece como una de las mejores”, y “Que lástima. Bueno, sé que ella tendrá mucho éxito en el futuro. 🙏🏿✨”, fueron algunos de los mensajes que desencandenó la eliminación.

“Wow ni lo puedo creer!!!! Dhanna debió estar ahí desde el comienzo! Han elegido varias que no merecen estar ahí 👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽” y “Hermosa, te espera un camino llego de cosas buenas”, agregaron otros fans de Dhanna.

Dinos si te pareció justa la eliminación de la venezolana.