Daniella Álvarez planea convertirse en madre: ¿Será con Daniel Arenas?

Daniella Álvarez es una de las estrellas que forman parte del panel de jurados de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina. La talentosa colombiana debutó en la televisión de habla hispana en los Estados Unidos con su rol de jurado en el reality show de Univision.

En la actualidad, Álvarez sostiene una consolidada relación amorosa con el galán de telenovelas Daniel Arenas, con quien inicialmente entabló un contacto para obtener consejos para su desempeño como juez en Nuestra Belleza Latina 2021.

En una entrevista exclusiva con ‘Sal y Pimienta’, la reina de belleza habló como nunca antes de su noviazgo con Arenas: “Estoy con una persona que me aprecia y que me quiere, tal cual y como soy. Estoy con una persona que me admira y con esa persona puedo hacer todos mis sueños realidad”.

Al referirse a su latente deseo de convertirse en madre en un futuro no muy lejano, Daniella Álvarez confesó frente a las cámaras del show de Univision: “Mi mayor sueño es ser mamá. Yo siempre digo: ‘Yo soy súper feliz, pero seré más feliz el día que esté con mi esposo y mis hijos, y logre construir ese hogar’. Pero claro, también sé que mi esposo me debe ayudar mucho. Debe ser un esposo que esté conmigo, incluso antes de tener a mis hijos porque una barriga pesa”.

En su natal Colombia, Álvarez es conocida por haber sido coronada como Miss Colombia en el año 2011. Tras su participación en el Miss Universo 2012, la reina de belleza volvió a su país para probar suerte en la industria del entretenimiento como modelo y conductora de televisión.

En el año 2020, Daniella Álvarez fue sometida a una intervención quirúrgica para amputarle su pierna izquierda como consecuencia de problemas de salud que iniciaron por una masa anómala en su abdomen. Desde entonces, la intérprete de 33 años ha sido un ejemplo de fortaleza y positivismo para los miles de hispanos que pasan por situaciones de salud muy similares a la que ella vivió en ese momento.

En su entrevista con Lourdes Stephen para ‘Sal y Pimienta’, la jueza de Nuestra Belleza Latina 2021 admitió que le ha costado trabajar en su paciencia para adaptarse a su nuevo estilo de vida: “Lo más difícil es tener paciencia porque es una virtud que hoy todavía la trabajo, porque yo antes era ágil. Ya yo entiendo que no puedo correr detrás de mis hijos cuando los tenga, yo entiendo que a veces voy a poder hacer unas cosas y otras cosas no”.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas: ¿Cuándo anunciaron su noviazgo públicamente?

A inicios del mes de septiembre, Daniel Arenas confirmó su relación amorosa con Daniella Álvarez durante una entrevista con la periodista Flor Rubio.

Durante la conversación con Rubio, Arenas dijo: “Mira yo creo que tú me conoces, que llegué a México hace once años y nunca hablo de mi vida privada, ni sentimental, ni amorosa, pero te lo voy a decir porque no tengo ni un problema. Estoy demasiado feliz, sí, somos pareja… Somos novios desde hace unos meses”.

Si bien es cierto que Álvarez actualmente permanece la mayor parte del tiempo en los Estados Unidos por sus compromisos profesionales con Univision, la pareja han sido vistos en varias ocasiones en imponentes lugares de México y Colombia.

En la actualidad, Daniel Arenas se encuentra radicado en Ciudad de México. Por su parte, Daniella Álvarez temporalmente está establecida entre Colombia y Estados Unidos.