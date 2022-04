El desfile de Clarissa Molina en Miss Universo donde casi queda sin ropa interior

Han pasado ya más de seis años desde que Clarissa Molina hizo realidad su sueño de representar a República Dominicana en Miss Universo 2015, donde ganó la filipina Pia Alonzo, tras el escándalo por el error en la coronación de Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, y aunque la conductora asegura que fue la mejor experiencia de su vida, vivió un penoso y angustiante momento en plena pasarela.

La ex Nuestra Belleza Latina estuvo a punto de quedarse como “Dios la trajo al mundo”, durante el desfile en bikini, según narró la propia exreina de belleza en un video de Univisión, que compartimos en este artículo, donde puedes escuchar los detalles de la historia.

Con mucha gracia, la dominicana, quien logró cautivar al jurado y llegó hasta el Top 10, confesó que sintió angustia al pensar que estuvo a punto de quedarse sin ropa interior ante la transmisión en vivo ante millones de televidentes.

Le falló la ropa interior: la anécdota de Clarissa Molina en Miss Universo que no conocías

“Finalmente y luego de tanto trabajo, llego a Miss Universo, la oportunidad de la vida, de representar a tu país. Ya íbamos a saber quien fue que pasó al Top 15; 80 chicas… las posibilidades de pasar son pocas y pasé: República Dominicana, por fin”, empezó narrando Clarissa al recordar aquel momento.

“Me tocó hacer de todo: qué el pelo, qué el maquillaje… la gente no se imagina el trabajo que es eso. Uno se pone un bronceador en la piel para que se vea linda en el escenario a la hora de modelar y me puse una ropa interior especial, con adhesivo, que se pega a la piel para que en los lados no se vea la tirita…. y cuando estoy parada con las demás candidatas, comienzo a sentir que algo está flojo o está despegándose, y (me dije) ‘no puede ser que sea que se me está despegando mi ropa interior'”, agregó la ex Miss República Dominicana.

Miss Universe 2015 – Clarissa Molina | Dominican Republic (Top 10)

Clarissa aseguró que en ese momento de nerviosismo, ante la idea de verse sin la parte baja de su bikini en público, pensó en aquellos famosos a los que les toman foto los paparazzi cuando sufren accidentes de vestuario, y el miedo fue total.

“¿Te imaginas que eso me pase ahora mismo y mi mamá vea esa foto?… me muero, me muero'”, pensó Clarissa, quien agregó que ya cuando dieron pase a comerciales y las 15 semifinalistas podían irse a camerinos a seguir cambiándose para el siguiente desfile, se fue caminando con mucho cuidado.

Miss Universe 2015 Preliminary Competition: DOMINICAN REPUBLIC – Clarissa Molina

“Iba caminando con las piernas cerradas, pero con glamour. En pasarela uno sigue como que nada paso, pero las piernas estaban megapegadas… me dio miedo que se cayera en la pasarela y se viera. Hay millones de personas ahí y (que luego dijeran) ‘ay, a esa fue a la que se le cayó la ropa interior en el escenario’… ya no me pongo más eso”, concluyó la estrella de Univisión.

