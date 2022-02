¡No vas a creer cómo está el bebé de Francisca Lachapel a sus 7 meses!: [Fotos]

El 7 de julio del año pasado Francisca Lachapel hizo realidad su gran sueño de debutar como mamá, y este fin de semana la exreina de Nuestra Belleza Latina aprovechó sus redes sociales para presumir a su hermoso retoño.

A través de su cuenta de Instagram, la dominicana compartió un par de fotografías de su hijito Gennaro, quien hace dos semanas festejó un mes más de vida, y está precioso.

La orgullosa madre colgó primero una imagen, en la que el bebé se ve posando fijamente ante la cámara, ataviado en un enterizo de jean, mientras sus bellos rizos se robaron el show.

“Holaaa!! Señoras y señores, con ustedes Don Gennaro ya con 7 meses ❤️🥰”, fue el comentario con el que la estrella de Univisión compartió la hermosa fotografía que se robó el corazón de propios y extraños.

Y como si fuera poco, la exreina de belleza colgó otra hermosa fotografía familiar, en la que aparecen Francisca, su esposo, Francesco Zampogna y el galancito Gennaro.

La conductora de Despierta América se refirió también a esa imagen e hizo hincapié en el rostro del pequeño, mientras su marido sonreía.

“En la@segunda foto èl (Gennaro) se pregunta, que de qué se ríe su papá😂”, comentó la exreina de belleza.

La dominicana aprovechó su publicación también para compartir la felicidad que le produce haber formado una bella familia y estar disfrutando de los placeres de ser madre y esposa.

“Gracias Dios por mi familia. Siempre estuviste ahí, escuchando mis oraciones”, agregó la animadora.

La semana pasada, precisamente Francisca se refirió a lo rápido que está creciendo su bebé y aseguró que debido a que desea no perderse un solo momento de su desarrollo luego de que cumpla su primer año, por ello está planeando ya su boda religiosa con su marido, en República Dominicana.

La ex Nuestra Belleza Latina habló con People en español, y allí reveló detalles de su segunda boda con el padre de su hijo. La parejita se dio el sí en diciembre del 2019, en una boda civil.

“Es una ceremonia por la iglesia, es una ceremonia para nosotros, para mi esposo es muy importante esa presentación, tener la bendición de Dios para nuestra unión. Sí tenemos la bendición de Dios, pero queremos que sea de una manera más oficial. Estamos muy emocionados”, dijo Francisca, el diálogo con la citada revista. “Nos casaremos por la iglesia… Mi esposo es italiano, ese tipo de cosas son muy importantes para él, para su familia, para mí. Y ahora llega [nuestro hijo] Gennaro, pues surge más la necesidad, es el momento de hacerlo ahora. Más tarde nuestro niño cumple un año y ya empieza otro tipo de celebraciones que el foco será él”.

En la entrevista, Francisca mencionó que casarse en su tierra la tiene llena de gozo.

“Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia [estará allá] y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios [hizo] que el lugar donde me casara fuera mi tierra”, dijo la orgullosa mamá.