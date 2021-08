¿Recuerdas la audición de Francisca Lachapel en Nuestra Belleza Latina?: Mírala

En el 2015, durante la novena temporada de Nuestra Belleza Latina, Francisca Lachapel fue coronada como ganadora de la competencia, en una de las decisiones más aplaudidas en toda la historia del reality show de Univisión.

La hermosa dominicana, conquistó a propios y extraños desde el primer día, en su audición, donde rompió con cualquier esquema y brilló con su belleza, su carisma, sus dotes actorales y su arrojo.

A la audición al certamen de belleza, Francisca llegó inicialmente interpretando el personaje de Mela La Melaza, que posteriormente se volvería tan famosa como ella, y con ello atrapó al jurado del casting, integrado por Verónica Bastos, Daniel Arenas y Jomari Goyso.





Francisca Lachapel conquistó en la audición de Nueva York para Nuestra Belleza Latina 2015

“De Azua para el mundo, de aquí pa’ Hollywood… que se prepare Salma Hayek y Angelina Jolis, que llegó la Mayimba, ay Dios mío”, fue la frase con la que la reina dominicana dio el primer paso hacia su triunfo en el reality y luego a su exitosa carrera.

Francisca mostró su talento haciendo una escena de amor con Daniel Arenas, a quien le reclamaba por estar con otra mujer.

Más tarde, y ya despojada del maquillaje y el vestuario de su personaje, Francisca Lachapel impresionó con su hermosura natural, ataviada en una sencilla falda y una blusa de manga larga.

Tras la votación del jurado y el elogio maravilloso de Jomari, quien le dijo: “tú no eres bella, sino lo que le sigue”, la jovencita de Nueva York recibió el pase real con la voz de Osmel salida de un botón que decía: “Eres bella firma aquí”.





Francisca llegó a las audiciones de NBL y arrancó carcajadas La bella dominicana se ganó el corazón de Daniel Arenas, y logró darle un besito al galán de "La Gata".

El resto es historia, y hoy Francisca Lachapel, quien recientemente debutó como madre del pequeño Gennaro Antonio, al lado de su segundo esposo, Francesco Zampogna, ha consolidado una elevada carrera en la conducción, que la ha convertido en una de las reinas más queridas de Nuestra Belleza Latina.

Dale click aquí si quiere ver fotos y videos del bebé de Francisca

“Tengo una historia que puede inspirar a muchas personas, a que se puedan salir de su zona de comfort, a que se puedan ver reflejados en mí, que no importa de dónde tú vengas, a las situaciones que te puedas enfrentar, con mucha determinación y voluntad, tú puedes diseñar tu destino”, comentó la simpática reina, tras ganar su pase real en la audición. “Y yo sé que puedo inspirar, y por eso me gustaría ser la reina de Nuestra Belleza latina”.





Francisca Lachapel fue coronada como la nueva reina de Nuestra Belleza Latina 2015 Después de recorrer un largo camino, la concursante dominicana fue coronada como la reina de Nuestra Belleza Latina.

Y al hablar de lo que en aquel entonces tenía para ganar la corona, Francisca no dudó en responder: “Creo que lo que me hace diferente, es que yo soy una chica normal. Yo no vengo aquí con poses, ni con un personaje que quiero que los demás vean. Yo quiero que la gente simplemente se refleje en mí y vea a la chica sencilla… a la Francisca que soy”.

“La corona de Nuestra Belleza Latina para mí significa oportunidad, porque el ganar esa corona ya te abre las puertas para tener el futuro que quieras, tener un futuro extraordinario, y así es como yo lo veo”, concluyó en aquel entonces Francisca.