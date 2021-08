¿Vale la pena participar en Nuestra Belleza Latina?: Esta exreina se sincera

Faltan solo unas semanas para que el reality show Nuestra Belleza Latina regrese a la televisión, en la que será su temporada número 12. Y mientras los fans del concurso de Univisión comen ansias por saber pronto quiénes fueron pre-seleccionadas para disputarse la corona que ostenta Migbelis Castellanos, una de las preguntas que muchas jovencitas se hacen es si vale la pena participar en la competencia.

Más allá del grueso botín económico, el contrato con Univisión, y el trampolín que representa no solo ganar, sino incluso pasar por el programa como concursante, las reinas que llegan a la llamada Mansión de la belleza deben enfrentarse a todo tipo de retos personales y a una enorme y dura exposición mediática. Es allí donde surge el cuestionamiento de qué tanto vale lanzarse al ruedo a competir.

Y esa duda fue despejada por una de las exreinas de Nuestra Belleza Latina más comentada y reconocida, quien a pesar de no haber ganado la corona, estuvo en dos ediciones de la competencia, llegando en ambas temporadas a la final.

La colombiana Bárbara Turbay, quien participó en Nuestra Belleza Latina en el 2013 y tres años más tarde, en el 2016, regresó a Nuestra Belleza Latina VIP, respondió hace algún tiempo el interrogante de varias de sus fans sobre el tema, y ahora, sus comentarios siguen cobrando mucha vigencia.

La preciosa exreina, quien además de participar en Nuestra Belleza Latina, representó a su país en Miss Mundo, se sinceró sobre su paso por el reality show de Univisión y destacó que esa ha sido la mejor vivencia en toda su vida.

“De las mejores experiencias de mi vida ✨. Últimamente he recibido muchísimos mensajes de muchas niñas preguntándome: ‘Qué me recomiendas ahora que quiero participar en @nuestrabellezalatina, vale la pena?”, se preguntó la exreina de belleza, quien en sus dos temporadas en el certamen ocupó el cuarto lugar, quien de paso aprovechó para compartir un consejo.

“Siempre lo diré: VALE TODA LA PENA y punto. Que les recomiendo? Que sean ustedes mismas. Que no pretendan ser solo sean!

Siento que Dios tiene un plan perfecto para cada persona. Así que puede que sea para ti cómo puede que no lo sea… PERO, no sabrás si no lo intentas”, agregó Barbara Turbay. “Eso sí… Si piensas ir, ve con la mejor actitud y disfrútalo, llegues donde llegues que te lleves la mejor experiencia”.

Si quiere ver más fotos de Bárbara Turbay y seguirla en su cuenta de Instagram, puedes dar click aquí.

Nuestra Belleza Latina regresará en septiembre, y hasta el momento se sabe que Jomari Goyso y la ex Miss Colombia, Daniella Álvarez formarán parte del panel de jueces, que esta vez elegirá a una mujer que luche contra los estereotipos. La conductora del programa será nuevamente la ex Nuestra Belleza Latina 2007, Alejandra Espinoza.