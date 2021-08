Ana Patricia le declara la guerra al cáncer: ¿Qué anunció la ex Nuestra Belleza Latina?

Ya son muchas las famosas que le han declarado la guerra al cáncer, a través de todo tipo de campañas activas de concientización sobre ese mal. Y esta vez, la exreina de belleza Ana Patricia Gámez se sumó al clan de luchadoras, a través de un proyecto donde se busca educar a la comunidad latina sobre los avances que se han alcanzado en inmunoterapia, y mostrar casos de pacientes y ensayos clínicos que han funcionado muy bien, y que dan grandes esperanzas en la lucha contra esa enfermedad que acaba con la vida de miles de personas en el país, cada año.

La ex Nuesta Belleza Latina se unió al Cancer Research Institute, en su iniciativa por la igualdad racial en el cuidado de la salud, y será la presentadora de la primera Conferencia Virtual en Español Sobre Inmunoterapia Contra el Cáncer, en un evento virtual con expertos, que ocurrirá el 16 de septiembre, de manera virtual.

El anuncio fue hecho por el Cancer Research Institute (CRI), que ha desarrollado una investigación sobre el poder del sistema inmunológico para controlar y “potencialmente curar” todos los tipos de cáncer, y que está dando mucha relevancia a la urgencia de educar a la comunidad latina sobre este mal, pues recalcan que datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), muestran que el cáncer es la principal causa de muerte entre los hispanos en Estados Unidos.

La exconductora de Univisión, aseguró que se siente muy orgullosa de ser parte de esta campaña que la toca de manera personal, pues el año pasado, tras una larga batalla de cinco años, falleció su padre, víctima de cáncer.

“Mi relación con el cáncer es personal y real: perdí a mi padre demasiado pronto y esto ha cambiado mi vida para siempre. Es un privilegio poder ayudar a pacientes hispanos y a sus cuidadores en su lucha y tratamiento contra el cáncer”, dijo la ex Nuestra Belleza Latina, en un comunicado.





Play



La exreina mexicana agregó que es importante que la comunidad latina se entere d eprimera mano de todo lo que se ha logrado desarrollar para hacerle la lucha al cáncer.





Play



“Este evento me da la oportunidad de ayudar a madres, padres y seres queridos, brindándoles acceso a información a la vanguardia sobre ensayos clínicos y tratamientos contra el cáncer”, agregó Ana Patricia.

Asimismo, Antoni Ribas, miembro del Consejo Asesor Científico del CRI, y director del Programa de Inmunología de Tumores del Centro de Oncología Integral Jonsson de la Universidad de California, advirtió que la conferencia virtual será de su ma utilidad para que la comunidad latina tenga acceso a información sobre los avances contra el cáncer.

“He dedicado mi carrera a la investigación y al desarrollo de la inmunoterapia como tratamiento eficaz contra el cáncer. Se necesita con urgencia compartir información en español sobre esta opción de tratamiento revolucionario con pacientes hispanos en Estados Unidos”, dijo el experto médico. “Además, me da la oportunidad de ayudar a crear un impacto positivo en esta comunidad, así como de apoyar los esfuerzos del Cancer Research Institute para lograr la igualdad racial en el cuidado de la salud”.

Jill O’Donnell-Tormey, directora de Asuntos Científicos del CRI, agradeció la participación y el involucramiento de Ana Patricia en este evento y destacó la importancia de que los latinos sepan más sobre las opciones de lucha contra el cancer disponibles.





Play



“Trabajando con líderes en el campo de la inmunoterapia y aprovechando el alcance de nuestros socios, como Univisión y Ana Patricia Gámez, esperamos conectar con los pacientes con cáncer hispanos en Estados Unidos, así como los sobrevivientes, los cuidadores y sus redes de apoyo, para impactar positivamente la salud, el bienestar y los resultados generales del cáncer en la comunidad hispana del país”, comentó la funcionaria.





Play



Así funciona la inmunoterapia contra el cáncer La inmunoterapia de alta eficacia ha permitido el desarrollo de medicamentos que estimulan las defensas de un paciente con cáncer para que acaben con las células del tumor. En el organismo se produce una batalla en la que hay que ayudar a las células T, los robocops del sistema inmunitario. 2018-02-04T10:02:47Z

“Cuando se trata de acceder a atención oncológica de calidad, los hispanos no están bien representados. La cantidad de pacientes que reciben el mejor tratamiento no es proporcional a la cantidad de personas que lo necesitan. La falta de diversidad en los ensayos clínicos sobre el cáncer también es una cuestión importante que retrasa los hallazgos en el área”.

Para registrarte gratuitamente al evento presentado por Ana Patricia Gamez sobre el cáncer, el 16 de septiembre de 2:00 a 5:00 pm., puedes visitar este link.