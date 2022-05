El video de Alejandra Espinoza “perreando” que trae loquitos a sus fans: [Miralo]

Alejandra Espinoza es de lejos una de las Nuestra Belleza Latina más queridas del público, y cada vez sigue demostrando que no solamente es una mujer muy bella y una excelente conductora de televisión, sino toda una artista en potencia.

Así lo mostró la también actriz, tras publicar un video en el que presumió de sus dotes para el baile.

En el clip compartido por la mexicana en su cuenta de Instagram, que te mostramos aquí, se aprecia a la ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina moviéndose al ritmo de un tema de reaggetón, que está rodando por las redes.

La exreina de belleza cautivó a sus fans con el bailecito, donde se puso a “perrear” , dejando ver que tiene movimientos llenos de ritmo, dignos de las coreografías que los artistas urbanos suelen mostrar en sus videos.

“Dj g peru•Perreo violento vol. 02”, fue el comentario con el que Alejandra compartió el llamativo clip, que captó días antes de irse a Nueva York, donde Univisión presentó la programación para el nuevo año.

En el video, la mexicana lució su larga cabellera y bailó ataviada con unos shorts y un saco deportivo rojos, que le imprimieron un toque de naturalidad y frescura al baile y a su look.

Los comentarios de sus fans no tardaron en aparecer, y una de las primeras famosas en reaccionar ante el “perreo” de la exreina, fue la también Nuestra Belleza Latina, Aleyda Ortiz.

“Ese movimiento de caderas 🔥🔥🔥🔥 bellaaaaaa”, comentó la reina boricua.

“Wepa”, “Bella ❤️”, “preciosa mujer eres dé las mías… chulada dé mujer …”, “Me encantó eres linda 🔥❤️”, comentaron otros fans de la exreina.

Alejandra es una mujer muy sincera y siempre ha hablado de frente con su público, como pasó hace unos meses, cuando reveló públicamente haberse arrepentido de operarse el busto. La conductora de Univisión se redujo el tamaño de los senos luego de haber ganado Nuestra Belleza Latina.

“Hoy en día me arrepiento muchísimo. Me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de haber tomado esa decisión por veinte mil razones”, comentó la actriz en un podcast suyo.

“Yo en el 2010 me hice una cirugía, yo me hice la reducción de busto. Yo siempre estuve muy contenta, muy contenta, muy contenta, hasta hace unos cuantos meses la verdad que tuve ciertas complicaciones y fue cuando yo me arrepentí”, dijo la exreina en su PodCast. “Hoy en día me arrepiento muchísimo, me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de haber tomado esa decisión por veinte mil razones, pero han pasado ya 12 años de esa cirugía y después de 12 años fue que me vine a arrepentir de habérmela hecho”.