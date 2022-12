Alejandra Espinoza sufrió un accidente en México: ¿Qué le sucedió?

Alejandra Espinoza generó gran preocupación entre sus miles de fanáticos en redes sociales al dar a conocer que sufrió varias heridas en su rostro durante un accidente que tuvo mientras se encuentra de visita en México.

Con la honestidad que la caracteriza, Espinoza dio a conocer lo que vivió a través de las historias de su perfil en la plataforma de Instagram.

“Si les cuento lo que me pasó no me lo van a creer, pero les pongo una foto”, fue el mensaje que compartió la estrella mexicana en Instagram antes de dar a conocer una imagen que la mostraba con el rostro ensangrentado como consecuencia de las heridas que sufrió en una reciente visita a México.

Tras compartir la fotografía que mostraba su rostro ensangrentado, Alejandra Espinoza no compartió detalles sobre lo ocurrido y sus fanáticos afirmaron sentirse sumamente preocupados por su estado de salud.

La creadora de contenido Chamonic, conocida en redes sociales por compartir noticias de famosos, fue la encargada de dar a conocer detalles sobre el estado de salud de Espinoza, con quien sostiene una consolidada amistad desde hace unos años.

“Alejandra Espinoza sufrió un accidente, dentro de todo, ella está bien. Ella estaba jugando fútbol con Matteo y estaba corriendo cuando volteó corriendo, no se fijó que había un poste y se estampó con el poste. Fue como de película de comedia, pero si fue duro el golpazo. Ella se desmayó y todo, se quebró un diente y se abrió el labio por dentro”, aseguró Chamonic en una publicación en la red social de Instagram.

Los seguidores de Alejandra Espinoza no se hicieron esperar y se expresaron a través de la plataforma de Instagram para desearle una pronta recuperación después del accidente que sufrió.

“Pobre, que se mejore pronto”, “Que se recupere pronto”, “Pronta recuperación, Ale”, “Espero que te recuperes pronto, hermosa”, “Gajes del oficio de buena mamá”, “Pobrecita, qué dolor”, “Pobre, le pasó casi lo mismo que Larry Hernández”, fueron algunas de las reacciones en Instagram.

Espinoza no se ha pronunciado a través de sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo por parte de sus fanáticos después del gran susto que vivió en el accidente que sufrió mientras jugaba con su primogénito Matteo.

Esto es lo que necesitas saber:

Espinoza se encuentra filmando un nuevo proyecto en México

Alejandra Espinoza dio a conocer en una reciente transmisión en vivo en Facebook que actualmente se encuentra de visita en México mientras filma una película en la ciudad de Guadalajara.

Espinoza no profundizó en detalles sobre su nuevo proyecto actoral, pero enfatizó que está muy feliz de poder compartir con un elenco y equipo de producción maravilloso.

La estrella mexicana anteriormente formó parte del elenco de películas como “Dos caminos” (2017), “Perfecto anfitrión” (2021) y “The Magic” (2021).

La ex reina de Nuestra Belleza Latina debutó con su rol protagónico en la telenovela “Corazón Guerrero”

Univision recientemente estrenó la telenovela “Corazón Guerrero”, protagonizada por Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco.

La nueva apuesta de la cadena televisiva representa el debut protagónico de la actriz mexicana en una telenovela.

Espinoza interpreta al personaje de Mariluz García en el melodrama producido por Salvador Mejía para Televisa y Univision.

La historia de “Corazón Guerrero” se centra en la vida de los hermanos Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes son separados al fallecer su padre y son repartidos en diferentes familias. Años después, Jesús se reencuentra con sus hermanos y una vez unidos, frente a la lápida de su padre, juran vengarse de Augusto Ruíz-Montalvo (Diego Olivera) por separarlos y haber destruido a su familia.

La telenovela “Corazón Guerrero” es transmitida por Univision de lunes a viernes a las 3:00 PM, Hora del Este.