El video de Alejandra Espinoza sin maquillaje que causa impresión: ¿Por qué?

Alejandra Espinoza es de lejos, considerada la reina de Nuestra Belleza Latina más consentida de todos los tiempos, desde que se dio inicio al reality show de Univisión en el 2007.

Y más allá de su belleza y carisma, han sido la sencillez y sinceridad con la que se comunica con sus fieles seguidores, lo que la ha ayudado a tejer una relación muy fuerte con ellos, pues siempre se muestra tal y como es, y no tiene reparo alguno ni siquiera en mostrarse al natural.

La conductora de Nuestra Belleza Latina compartió hace unos días un video en Instagram, estando en pleno camerino del reality del programa de Univisión, en el que presumió de su belleza sin ayudas cosméticas.

Mientras se preparaba para la gala final de la competencia, donde resultó ganadora la hondureña Sirey Morán, Alejandra lució su rostro sin maquillaje, y dejó ver que con o sin productos cosméticos es una mujer preciosa.

Con esa sinceridad y frescura que la caracterizan, Alejandra se mostró con el cabello recogido en un “chongo” y sus cejas gruesas al natural y sin pintalabios, cerrando incluso los ojos, sin ningún tipo de sombras, y como era de esperarse, sus mega fans reaccionaron con aplausos y elogios.





“Qué guapa eres naturalita”, “La original NBL”, “estás preciosa”, “qué guapa sin maquillaje”, “la que es bella es bella”, fueron algunos de los comentarios que generó el clip, donde los seguidores de la mexicana no ocultaron su impresión al ver que la estrella de Univisión, con la cara lavada, luce un majestuoso rostro de porcelana.

Hace unos días la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina también mostró otro gesto de honestidad plena con sus fans, al revelar que se retiraría sus implantes mamarios.

Así lo confesó en entrevista con el programa Sal y Pimienta de Univisión, donde explicó las razones por las que tomó la decisión.

“En el 2010 cuando me hice una cirugía de reducción (de senos), me pusieron unos implantes y yo estuve perfectamente por 10 años. Hace 2 años que me hice un cambio de implantes y desde hace 2 años que vengo con problemas de salud, los que no han sido tampoco tan importantes y tan relevantes, pero sí han sido problemas que yo antes no tenía”, dijo la exreina de 34 años, quien hace unas semanas sufrió quebrantos de salud que le paralizaron partes del rostro por unos días.

Sobre aquel episodio, Alejandra dijo: “Todavía sigo sin saber qué fue lo que me pasó. Sigo haciéndome exámenes, sigo con médicos, sigo haciendo de todo un poco, pero me siento bien. Algo me sucedió y todavía no sé lo que es. Ahora en diciembre me voy a hacer una cirugía, porque ya es como que una de las cosas que yo voy a descartar y es el breast implant illness (BII)”.