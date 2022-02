La foto con la que Alejandra Espinoza hace una revelación sobre moda

Alejandra Espinoza lleva casi 15 años siendo uno de los rostros más reconocidos de la pantalla chica en Estados Unidos, y también uno de los grandes referentes en cuestiones de moda.

Y esta vez, a través de una sencilla y casual fotografía compartida en su cuenta de Instagram, la preciosa mexicana habló sobre la paleta de colores de los vestuarios, y reveló cuáles son sus tonos favoritos.

Alejandra colgó una sencilla imagen, en la que aparece sentada en una silla de recreo, ataviada en una camisa blanca con abertura y un pantalón negro.

“Blanco y negro siempre son una buena opción @aimae.apparel”, dijo la exreina, al tiempo que quiso interrogar a sus fans sobre sus preferencias. “Cual es el color de ropa que mas tienes? Empiezo yo NEGRO 😒 siempre digo ya no voy a comprar mas ropa negra pero no puedo evitarlo 😂”.

Hace un par de años, en un video compartido por la mexicana en su cuenta de Instagram, Alejandra reveló que en sus años de juventud y cuando participó en Nuestra Belleza Latina, había un detalle en su cuerpo, que no la hacía sentir bien luciendo sus atuendos.

La mexicana manifestó que el tamaño de sus senos le generó problemas de autoestima, que afectaban tambien sus decisiones en asuntos de moda.





“A los 16 años empecé a desarrollarme de adelante, y yo no estaba como que muy contenta al respecto. Y eso fue algo muy personal porque todas mis hermanas son de bubis grandes y a todas les encantan, pero a mí nunca me gustaron. No me gustaba para nada, siempre andaba como que en camiseta, no me gustaba como que enseñarlas mucho, no me podía poner mucha ropa que quería”, mencionó Espinoza en su relato, confesando que prefería senos pequeños.

“Yo siempre he sido súper atleta, a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio, yo jugaba fútbol cuando estaba en la escuela. Y eso era un limitante… el punto es que nunca me gustaron, nunca me sentí cómoda”, agregó la exrena, narrando que en pleno concurso de Univisión, el tamaño de sus senos influyó en sus decisiones de vestuario.

“Todas tenían vestidos bien bonitos. Si se dan cuenta y se ponen a ver mi vestido de la coronación, era el vestido menos bonito, porque me quedaba grande y como que no me hormaba bonito de las bubis. Yo creo que si yo hubiera tenido las bubis arregladas para Nuestra belleza Latina, hubiese estado 100 por ciento más segura de mí”, advirtió Alejandra, quien luego se sometió a reducción de senos.

“Me critican un montón, que si parezco una tabla, y yo soy la mujer más feliz del mundo, a mí no me importa. Cuando me dicen que no tengo nada de bubis, me da igual, si me las quité por gusto. No tengo porque no quiero, no porque no tenía. Para mí vestirme es mucho más fácil ahora”, manifestó la ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina.