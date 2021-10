Alejandra Espinoza regaña a las finalistas de NBL 2021: ¿Qué sucedió? [VIDEO]

Alejandra Espinoza brindó una poderosa lección a las finalistas de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina durante la gala del pasado domingo, 24 de octubre.

Durante la transmisión de la cuarta gala del reality show, Espinoza le pidió a las aspirantes que se sientan comprometidas con el proyecto que podría cambiarles la vida de una manera que jamás imaginaron.

“Le pedí permiso a la producción para tener una plática con las participantes, porque de cierta forma, creo que lo necesitaban”, afirmó la ganadora de NBL 2007 antes de dar a conocer las imágenes de la íntima conversación que sostuvo con las finalistas de Nuestra Belleza Latina 2021.





Play



Jalón de orejas de Alejandra Espinoza a las participantes de NBL por una buena razón La primera reina de Nuestra Belleza Latina decidió tener una dura conversación con las chicas, pues al igual que los jueces, ella ha notado que no están entregando todo su esfuerzo en la competencia. Alejandra expresó su decepción porque en los retos de la Mansión prefirieron tener una piscina para divertirse y no el gimnasio… 2021-10-25T13:16:14Z

“Están en una competencia, enfóquense. Yo no sé qué es lo que las está desenfocando. No sé, pero yo no siento nada, se los juro… ¿Ustedes han escuchado a los jueces también? No he escuchado que les digan ni siquiera nada bueno en cuanto a potencial”, manifestó Alejandra Espinoza al empezar su reveladora conversación con las participantes de NBL 2021.

Espinoza continuó mencionando: “Cuando yo me enteré que ustedes escogieron la piscina sobre el gimnasio, allí dije: ‘Ok, entonces ya entendí’. Un desenfoque total, en vez de escoger un gimnasio cuando están en una competencia, y no estamos hablando del gimnasio porque estamos buscando una mujer perfecta, no. Pero son muchachas que están trabajando y necesitan una condición física y eso te lo da un gimnasio o hacer ejercicio. Yo sinceramente las veo como desanimadas muchachas. Si siguen como están, van a salir de aquí como llegaron. Entonces, les pregunto: ¿Qué les hace falta?”.

Al ser cuestionadas sobre lo que les falta para sentirse completamente en confianza y seguir con pasos firmes dentro de la competencia, la hondureña Sirey Morán le contestó a la conductora de NBL 2021: “Para empezar, nos hacía falta esta plática. Creo que esto nos viene como a sacudir el polvo y decirnos: ‘Despierten'”.

La excéntrica participante Mía Dio continuó mencionando: “Existe el miedo de equivocarse en frente de millones de personas. Si yo digo esto en cámaras, ¿qué va a pensar el público? Todas estamos tan preocupadas de eso, que a veces, no somos nosotras porque estamos tan guardadas”.

“Yo sé lo que ustedes sienten, pero preocúpense por ustedes. Preocúpese cada quien por su trabajo. Todas se esforzaron un montón por estar aquí, demuéstrenlo. Deben demostrarlo cada vez que salen a la pasarela, demuéstrenlo cada vez que digan su nombre, demuéstrenlo en cada prueba, demuéstrenlo cada vez que un juez les diga algo”, fueron las palabras de Alejandra Espinoza al aconsejar a las candidatas para que logren explotar su potencial artístico al cien por ciento en NBL 2021.

“Cada una sabe cuál es su cualidad, cada una sabe dónde puede brillar. Lo que sí les puedo decir es que yo considero que todas y cada una de ustedes tienen muchísimo potencial y mucho más que dar, de verdad. Deben darlo, no queda nada (de competencia)”, aseveró Espinoza al concluir la conversación con las candidatas.

LEE TAMBIÉN: Nuestra Belleza Latina 2021: ¿Quiénes son las diez candidatas?