Alejandra Espinoza deja a todos boquiabiertos con este video de su figura

Han pasado 14 años desde que Alejandra Espinoza logró el reto de convertirse en ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina, y la exreina sigue siendo la personalidad emblema del programa de Univisión.

Y esta vez, cuando faltan pocas semanas para que Nuestra Belleza Latina regrese a la televisión en su temporada número 12, la mexicana dejó a más de uno boquiabierto, por cuenta de un video en el que fue un derroche de belleza, sensualidad y frescura.

La conductora de televisión colgó en su Instagram un clip, en el que se le aprecia posando para un estudio fotográfico, donde lució simplemente majestuosa, según el decir de sus fans más fieles que se quedaron impresionados con la exreina.

Bajo el ritmo del tema musical “Don’t Be Shy”, de Tiësto y KAROL G, la primera tenedora de la corona de Nuestra Belleza Latina aseguró que estaba lista para empezar su próxima aventura en Nuestra Belleza Latina, donde será conductora oficial del certamen, por segunda vez.

En las imágenes, que se viralizaron en cuestión de horas, Alejandra Espinoza se robó todas las miradas, al presumir de su envidiable figura, mientras lucía un short en color tabaco y un top en transparencias, que hicieron juego con unos finos stilettos, unas cadenas de oro y una piel completamente bronceada.

“ɴᴏᴛᴀ ᴍᴇɴᴛᴀʟ- ɴᴏ ᴍɪᴅᴀꜱ ᴛᴜ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱᴏ ᴄᴏɴ ʟᴀ ʀᴇɢʟᴀ ᴅᴇ ᴏᴛʀᴀ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀ. Calentando motores para #NBL2021

#makeup @makeupbyade #hair @hjrromero #stylist @luciamaldonado”, fue el mensaje con el que la mexicana acompañó su publicación.

Sus seguidores no pudieron contenerse ante las bellas imagenes y el glamour mostrado por Alejandra y llenaron su red social con mensajes halagadores.

“Wow que hermosa!!!!!”, “Que cuerpazo!!! 🔥🔥🔥”, “Alejandra que crema tú usas en cuerpos para que se te vea brilloso tú piel”, “DEMASIADO DE DIVINAAAAA”, “PERDON???? Mrs. Marrero is on 🔥🔥🔥🔥”, “Muy guapa ❤️ diosa”, fueron algunas de las frases que despertó la ex Nuestra Belleza Latina 2007.

El reality show regresará a la pantalla el próximo mes de septiembre, pero hasta el momento Univisión no ha revelado la fecha exacta ni tampoco se conocen todavía los nombres de las candidatas pre-seleccionadas.

Hasta el momento lo que se sabe de la nueva temporada de NBL es que continuará con el concepto de la temporada 11, que quiso luchar contra estereotipos que había promovido en temporadas anteriores. Asimismo, como jueces están ya confirmados Jomari Goyso y la ex Miss Colombia, Daniella Álvarez.