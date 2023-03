Novio de Becky G rompe el silencio tras escándalo de infidelidad [COMUNICADO]

Becky G, la exitosa cantante y actriz mexico-americana, ha sido noticia recientemente por las razones equivocadas tras presuntamente haber sufrido una dolorosa traición. En las últimas semanas se ha revelado que su novio, el futbolista Sebastian Lletget, le habría sido infiel a la joven artista de 25 años dos meses después de haberse comprometido con ella, cosa que este en cierto modo confirmó en un comunicado a través de sus redes sociales publicado hace sólo minutos.

View this post on Instagram

“Como atleta he tratado de mantener siempre un nivel muy elevado reconociendo cada bendición y privilegio de mi carrera. Cuando miro atrás en los últimos 7 años de mi vida, se de corazón que no hubiera podido amasar todo el crecimiento personal y profesional, y mucho menos los retos que me ha puesto la vida, sin el amor y el apoyo de Becky a mi lado.

Pero detrás de esta abundancia, hay una realidad que le he ocultado a todos a mi alrededor; y es que he estado luchando con traumas personales y ansiedad aguda, producto de mis malas decisiones, negación y orgullo.

En las últimas semanas, durante un momento del que me arrepiento profundamente un lapso en mi juicio de 10 minutos resultó en una trama de extorsión. Como no obtuvo lo que quiso ahora todo se convirtió en un espectáculo de redes sociales con más mentiras que verdades y falsos mensajes dirigidos al amor de mi vida, la única persona que no debí dar por sentada o poner en riesgo.

Mientras este acosador anónimo de internet – a quien no he conocido, al contrario de lo que aseguran – tenía una meta que no ha sido clara, para mi fue un llamado de atención, el más fuerte de mi vida, y es que no puedo seguir escapando de mis demonios y se que cualquier acción que nos puso en este punto nunca debió haber sucedido, cruzar esas líneas sólo me hizo daño a mi y a las personas que más amo en el mundo.

Esta última semana de caos y dolor me ha llevado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, mis errores y mis fallos del pasado. He estado participando a medias en terapias, a sabiendas que tengo temas profundos de ira y salud mental que requieren el mismo compromiso que le pongo a mi salud física. Si quiero ser el hombre que aspiro a ser, debo comprometerme, debo hacerlo mejor, y es por eso que decidí sumarme a un programa de salud mental para trabajar en aquellas partes de mi que necesitan ser sanadas.

A Becky, tú has sido la luz de mi vida, la fuerza que siempre me ha brindado amor incondicional y en vez de honrar ese amor cada día, hice exactamente lo contrario al hacerte daño y faltarte el respeto, a ti, la persona que amo más que a nadie. Lo lamento tanto y estoy dispuesto a ganarme nuevamente la confianza y y amor que tu mereces.

A mi equipo de fútbol, familia y amigos, gracias por el amor y el apoyo continuado. haré lo mejor que puedo para ser mejor.”