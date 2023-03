Muere el primo de Becky G en Brasil

La familia de la cantante y actriz Becky G está de luto. Y es que el primo de la cantante Gabriel Martínez fue encontrado sin vida en Brasil. Días antes, Gabriel viajó al país para disfrutar del Carnaval de Río de Janeiro 2023, pero días después su familia perdió contacto con el joven mexicano.

¿Qué paso?

La embajada de los Estados Unidos en Brasil confirmó la muerte de Gabriel. Martínez fue encontrado sin vida el 2 de marzo del 2023 en Río de Janeiro. Gabriel fue reportado como desaparecido después que su familia no supo nada de él por más de cinco días.

¿De qué murió?

De acuerdo con la embajada estadounidense, Gabriel murió en un trágico accidente.

“La Embajada y Consulados de Estados Unidos están consternados por la noticia sobre el ciudadano norteamericano que falleció en un trágico accidente en Río de Janeiro y agradecemos a las autoridades brasileñas por sus esfuerzos de búsqueda”, dice el comunicado de prensa.

“Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia por su pérdida. Nuestra mayor prioridad es servir a los ciudadanos de Estados Unidos en el exterior, y la Embajada y Consulados están preparados para coordinar con la familia y ofrecer toda la ayuda necesaria”, concluyó el comunicado por parte de la embajada.

Por el momento, la cantante del hit “MAMII” aún no ha comentado sobre la muerte de su primo, al igual que sus familiares. Gabriel era primo de la mamá de Becky, era casado y tenía dos hijos.

Fans ayudan al buscar al hombre

La familia al igual que Becky si mantuvieron en contacto con una página de Twitter de fans de la cantante ‘BeckyGbrasil’ donde ellos mismos les agradecieron a los fans por la ayuda que le brindaron en estos momentos tan difíciles para ellos.

“Gracias por el ayuda” le escribe Becky a la página de fans en Twitter.

Un momento agridulce

En la noche del 2 de marzo, Becky se encontraba celebrando su número 26 junto a su comprometido, el jugador profesional de football Sebastián Lletget, y sus familiares.

“Wow que bendición 🙏🏾 I cannot think of a better way to end 25 and bring in 26 🥹 Last night I was surrounded by so many incredible women and I’ve never felt so inspired in my life. Te quiero todo thank you for the birthday wishes here’s to 26!!! 💃🏽❤️”[ Wow que bendición 🙏🏾 No puedo pensar en una mejor manera de terminar 25 y traer 26 🥹 Anoche estaba rodeado de tantas mujeres increíbles y nunca me he sentido tan inspirado en mi vida. Te quiero todo gracias por las felicitaciones de cumpleaños ¡¡¡por el 26!!!] publica la artista en su cuenta personal de Instagram.

Le enviamos nuestro más sentido pésame a Becky G y a su familia.