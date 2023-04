Noah Matthews será el primer actor con síndrome de Down en una película de Disney

De nuevo Disney le apuesta a la inclusión, y esta vez lo hace con su película “Peter Pan & Wendy”, que llega a las pantallas este viernes 28 de abril a través de la plataforma de Disney Plus, contando con la actuación especial del primer actor protagónico con síndrome de Down para la compañía: Noah Matthews.

Noah, es un jovencito británico de 15 años, que personificará a Slightly. Este personaje es el líder de los Niños Perdidos que se enfrenta al Capitán Garfio en el País de Nunca Jamás, según El Comercio.

El live-action de "Peter Pan & Wendy" se convertirá en la primera película de Disney en tener a un actor con síndrome de down entre los personajes principales. Noah Matthews dará vida a Slightly, líder de los niños perdidos de la tierra del nunca jamás. 🤍 pic.twitter.com/lNefHtvHtp — Indie 505 (@Indie5051) April 19, 2023

El joven actor no cabía de la felicidad cuando se vio en los carteles que anunciaban el lanzamiento del filme: “¡Soy yo! Hoy han salido los nuevos carteles ¡Solo falta un mes para el estreno de Peter Pan y Wendy! No puedo esperar a que la veas”, escribió en sus redes sociales hace casi un mes.

En una entrevista concedida a The Sun citado por Hola!, Noah expresó lo que significó para el realizar este proyecto.

“Fue una experiencia increíble, tenía mi propia caravana e hice muchos amigos fantásticos. Todos aprendimos a luchar con espadas, cosa que me encantó. El chico también dijo al medio, que tras la publicación del tráiler oficial de la película se había vuelto famoso. “Un millón de personas me han pedido un autógrafo. Soy un poco héroe”.

De acuerdo con El Universo, el papel lo consiguió a mediados de 2021, luego de enviar su video y reunirse con David Lowery, director de la película, quien quedó fascinado con Matthews por además compartir su gusto por la novela El señor de las moscas, de William Golding.

Tras ser escogido para el papel de Slightly, Noah tuvo que estar entre las ciudades de Vancouver y Terranova para llevar a cabo todo el rodaje de la cinta, en donde logro conocer a muchos amigos. De hecho, en esta nueva versión de Peter Pan, participan otros actores jóvenes como Alexander Molony, de 16 años, quien actúa como Peter Pan, Yara Shahidi como Campanilla, Ever Anderson, de 15 años, como Wendy y Jude Law, quien le da vida al Capitán Garfio.

Sobre este último personaje, Noah dice que tuvo un gran detalle con todos los actores jóvenes: “Uno de mis días favoritos fue cuando Jude alquiló una furgoneta de helados y la trajo al plató, luego nos sirvió helados él mismo”, relató a The Sun, según El País.

A pesar de que ahora todo es felicidad y reconocimiento, hubo momentos del rodaje que le significaron gran esfuerzo al joven actor. Matthews tuvo ciertas ocasiones que no pudo retener los diálogos, haciendo que la filmación de la película no avanzara rápidamente. “Tenía muchas líneas que aprender muy rápido, pero fue emocionante y realmente lo disfruté”, indicó el joven actor.

“Peter Pan y Wendy”, apenas va a estrenarse, pero Noah no desaprovechó el momento de fama y popularidad que está obteniendo él y la película, y ha querido enviar un mensaje en donde demuestra que una persona con síndrome de Down puede alcanzarlo todo, y que es una enseñanza a los demás de que no hay obstáculo que pueda frenar sus sueños.

Actualmente Noah se desempeña como actor de obras de teatro, y espera en el futuro realizar estudios universitarios en la carrera de Arte Dramático. Además ejerce como embajador de la organización benéfica Down Syndrome UK, desde donde su directora en una nota para la revista Hola, destacó a Noah como un referente tanto en su colegio como en la agencia de talentos a la que pertenece. “El síndrome de Down nunca tiene por qué detenerte, tenemos que aceptar las diferencias”, dijo.

LEER MÁS: Georgina se pronunció sobre su supuesta crisis con Cristiano [VER]